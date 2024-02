La quinta puntata di C’è Posta per Te, in onda sabato 17 febbraio dopo una settimana di pausa per Sanremo 2024: gli ospiti e le storie

C’è Posta per Te, puntata 17 febbraio 2024 in diretta

C’è Posta per Te torna nel prime time del sabato di Canale 5 dopo la pausa sanremese, ma lascia un ‘link’ con Sanremo 2024 con la partecipazione di Giorgia, co-conduttrice con Amadeus della seconda serata del 74esimo Festival della Canzone Italiana. In quell’occasione Giorgia ha festeggiato i 30 anni di E poi, con cui era in gara a Sanremo 1994.

Ma vediamo le anticipazioni della puntata di oggi, sabato 17 febbraio 2024.

C’è posta per te 2024, quinta puntata 17 febbraio: anticipazioni

Come sempre la puntata inizierà con un regalo, per scaldare i cuori in studio e a casa. Poi inizierà il ‘core business’ del format, ovvero quella carrellata di incomprensioni, gelosie, silenzi, liti – in più delle volte dovute a futili motivi – che vedono contrapporsi genitori e figli, ex compagni, fratelli, consuoceri, nonni e nipoti. Restano la parte più interessante del programma: un’immersione della realtà lontana dai racconti – se non quando arrivano in cronaca.

C’è posta per te 2024, quinta puntata 17 febbraio: ospiti

Ospiti della puntata il campione di tennis Matteo Berrettini, quindi la coppia Giorgia – Emmanuel Lo: la prima è ‘reduce’ da Sanremo, il secondo è saldamente nel corpo docente di Amici di Maria De Filippi, sempre più vicino al Serale.

C’è posta per te 2024, quinta puntata 17 febbraio: dove seguirlo in tv e in streaming

Per seguire l’appuntamento di questa sera bisogna sintonizzarsi alle 21:25 circa su Canale 5 o in diretta streaming su Mediaset Infinity. TvBlog seguirà tutta la puntata con l’immancabile livelogging.