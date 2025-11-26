C’è ancora domani vola anche in chiaro (21,6%), mentre La Notte nel Cuore resta indietro (15%). Belve ha il freno tirato. I dati Auditel del 25 novembre 2025

C’è ancora domani è una certezza anche in chiaro. Il primo film da regista di Paola Cortellesi è un successo di pubblico che include piccolo e grande schermo. L’opera prima è stata trasmessa su Raiuno in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Un lungometraggio necessario che strizza l’occhio al neorealismo italiano per parlare di temi assolutamente attuali, nonostante l’usura del tempo. Il film ha vinto premi di qualsiasi tipo.

Arriva in televisione già pregno di riconoscimenti e gli ascolti confermano tale interesse generale. Lo Share si attesta intorno al 21,6%. Disponibile anche su RaiPlay oltre che su Netflix, il lavoro della Cortellesi e di un cast corale praticamente impeccabile sotto ogni punto di vista resta un precedente con cui registe e registi esordienti – in Italia e all’estero – dovranno fare i conti. Canale 5, data la concorrenza, si affida a La Notte nel Cuore: la soap raggiunge il 15% di Share.

C’è ancora domani conquista quasi 4 milioni di persone

Cala, rispetto alle scorse settimane, Belve con Francesca Fagnani. La trasmissione arriva al 7,4% di Share. Anche in questo caso, la giornata è stata particolarmente intensa tra format a disposizione e alternative. Il pubblico ha preferito concentrarsi su altro, sebbene la media del programma – rispetto agli standard – rimane ugualmente considerevole. Importante per l’emittente sarà capire dove sono andati a finire quei punti persi per strada, in modo tale da cercare di recuperarli nelle prossime uscite.

Rai3, invece, si affida ad Amore Criminale che raggiunge il 3%. I picchi della trasmissione sono in crescita: la giornata del 25 novembre 2025 ha aumentato l’amara consapevolezza rispetto agli episodi di violenza di genere. Non esiste, mediaticamente, solo il 25 novembre come punto di riferimento per l’attenzione a determinate tematiche. In ricorrenze specifiche, però, il pubblico sviluppa una certa sensibilità e attenzione mediale tale da carpire anche argomentazioni scabrose, ma necessarie per ampliare la propria visione e consapevolezza su una piaga sociale da arginare.

DiMartedì svetta tra i talk show, Le Iene cresce nella versione classica

L’educazione psico affettiva passa anche attraverso format del genere. Rete 4 sceglie È Sempre Cartabianca totalizzando il 3,2% di Share. La7 con DiMartedì, un programma speculare a quello della Berlinguer, almeno per i contenuti proposti, arriva al 7,1% di Share. Floris svetta in termini di percentuale riuscendo a coniugare dibattito e informazione con una finestra abituale su politica e attualità. Italia Uno cresce ancora con la versione classica de Le Iene, il programma raggiunge l’8,8% di Share. Anche grazie al ritorno di Pio e Amedeo in versione iena per promuovere il proprio film in uscita al cinema, informazione e comicità hanno fatto breccia nel pubblico.

La replica di XFactor, su Tv8, raggiunge il 3,2% di Share. Percentuale al ribasso rispetto al Live Show che garantisce comunque una comfort zone da coltivare. Il Nove punta sulla comicità con OnlyFun – Comico Show al 2,5% di Share. La parte iniziale del programma era all’1,9%. Segno che il format è in crescita, anche a seconda dei comici che si alternano sul palco di quello che comincia ormai a essere un format rodato in Warner Bros.

De Martino tallona Scotti nel preserale

Leggermente sotto il Canale 20 con Peppermint – L’angelo della vendetta che conquista il 2,1% di Share. Dejavù – Corsa contro il tempo raggiunge l’1,6% di Share su Rai4. Iris, invece, sceglie Wyatt Earp ottenendo l’1,4%. RaiPremium totalizza l’1,6% di Share grazie a Il Natale che ho dimenticato. La5 sceglie un altro grande classico della commedia romantica: C’è post@ per te raggiunge l’1,4% di Share. Il preserale italiano della tv generalista vede ancora contrapporsi Gerry Scotti e Stefano De Martino.

La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi: il primo chiude al 24,8% di Share, mentre il secondo raggiunge il 21,2%. Margine differenziale che si assottiglia. C’è ancora domani ha portato moltissime persone su Raiuno che hanno visto anche l’ultima parte del gioco dei pacchi. Gerry Scotti più vicino alla concorrenza nella sfida in access prime time tra Viale Mazzini e Cologno Monzese.