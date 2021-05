Dopo la convincente prova dell’esordio e il boom di popolarità con LOL – Chi ride è fuori, Michela Giraud torna a condurre per il secondo anno consecutivo la settima edizione di CCN – Comedy Central News, da venerdì 14 maggio alle 23 su Comedy Central (canale Sky 128 e in streaming su NOW).

La comica si cimenterà a modo suo con i temi del momento: i vaccini, il complottismo no vax, lo smartworking, il southworking, i giovani dimenticati durante la pandemia, i contenuti mistici di Tik Tok e il razzismo.

Proprio la stand up comedian romana ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione:

“Quest’anno me la sono davvero goduta, sono riuscita a padroneggiare il format che è stato per anni del mio maestro Saverio Raimondo. In questa stagione entreremo a piene mani nell’attualità. Va tutto male, malissimo. Noi proveremo a parlarne ridendoci su. Ho deciso di fare i monologhi in piedi, sfonderò la quarta parete maltrattando i miei autori”.

In questo interfacciarsi con l’attualità rientra l’innesto del Femministo, interpretato dal comico Daniele Fabbri. A spiegare in cosa consista il suo personaggio è il diretto interessato:

“L’uomo nel parlare di femminismo è sempre un po’ scettico. Io interpreterò questo personaggio che ne abbraccia le cause, ma avrà degli esiti fantozziani, tipo il dare del lei alle persone non per educazione, ma per femminismo”.

Tra gli ospiti annunciati di questa edizione avremo lo scrittore Roberto Saviano alla prima puntata (“Racconterà delle barzellette”, anticipa la Giraud), Colapesce e Di Martino, Coma Cose, Paola Barale, Enrico Vanzina, Brunori Sas, Gialappa’s Band, Angelo Pintus. Ad affiancare Michela Giraud nello show anche Edoardo Ferrario, Guia Scognamiglio, Le Coliche e Carmine Del Grosso (Battute? Quelli che il calcio). Quest’ultimo si occuperà del tg regionale CCR e di Dove sta?, parodia di Chi l’ha visto?.

Anche questa stagione di CCN avrà infatti delle rubriche fisse, come Michela in Milan, la parodia della serie tv Netflix Emily in Paris. Qui la stand up comedian prenderà di mira i difetti e le abitudini dei milanesi, affiancata da Laura Formenti (finalista di Italia’s Got Talent 2021), Davide Calgaro (Odio l’estate, Sotto il sole di Riccione) e ancora Le Coliche.

Non mancherà nemmeno quest’anno quello che è stato definito “il Dopofestival di CCN“, ovvero Il Salotto di Michela Giraud.

La comica ha spiegato:

“Il Salotto è un singulto della mia follia. Qui abbiamo completamente perso la testa. Avremo una presentatrice odiata da tutti che si confronterà con le categorie del politically correct”.

In questo programma avremo tra gli opinionisti Daniele Gattano (Colorado, Battute?), Tommaso Faoro, Sandro Canori, Guia Scognamiglio, Gabriele Antinori, Momoka Banana. Stefano Rapone, diventato molto noto in seguito al suo monologo su Pio e Amedeo, manterrà la sua “discutibile posta del cuore“. Paolo Camilli cercherà nuovamente di affermarsi come showman.

E in conferenza stampa non è mancato ovviamente una domanda su Pio e Amedeo alla Giraud, che ha dato il suo parere:

“Togliamoci subito questa domanda, me l’aspettavo. Dietro Pio e Amedeo ci sono persone con le quali ho lavorato e alle quali voglio bene, ma quel discorso è utopistico. Poteva andare bene nell’Atene del V secolo. Siamo ancora in un mondo in cui le donne vengono uccise, io ricordo il mio miglior amico che mi confessò di essere gay mentre tremava con l’ombrellino. Prima si potrà procedere all’educazione della popolazione, poi magari un giorno si potrà dire “fattici una risata’”.

Ospiti del Salotto saranno Lillo, i cantanti Ghemon, Wrongonyou, Galeffi, Margherita Vicario, gli attori Giacomo Ferrara, Gianmarco Saurino e Pierpaolo Spollon.

Appuntamento dunque a venerdì 14 maggio alle 23 su Comedy Central e NOW con CCN – Comedy Central News. A seguire, Il Salotto di Michela Giraud.