Caterina Balivo stroncata da Aldo Grasso: il commento

Caterina Balivo conduce con successo La Volta Buona, salotto del primo pomeriggio di Rai Uno che ottiene quotidianamente ascolti rilevanti. Il format dal debutto ad oggi ha subito diversi cambiamenti, ed ha ottenuto l’attenzione del pubblico. Oggi la conduttrice accoglie i suoi ospiti con cordialità e attenzione e riesce a metterli a loro agio. Nonostante sia un personaggio amato dal pubblico anche la Balivo ogni tanto è protagonista di qualche scivolone. Il giovane volto Rai infatti nei giorni scorsi ha allertato anche l’attenzione del critico tv Aldo Grasso che su Il Corriere della sera ha stroncato il suo modo di fare televisione, ritenendola uno degli esempi più palesi della regressione televisiva.

L’esperto tv è stato allertato da una spettatrice che gli ha fatto notare la particolare intervista che la Balivo a fatto a Maria Giovanna Elmi, personaggio che fa parte della storia della televisione. Ospite del salotto di Rai Uno la fatina della tv è stata invitata per parlare del suo vissuto professionale e dell’esperienza vissuta a Miami, ma la conduttrice le ha fatto delle domande che riguardavano l’annullamento del suo primo matrimonio, annullamento concesso dopo ben 8 anni. Pur rilevando un particolare imbarazzo dell’Elmi di non voler parlare dell’accaduto, la Balivo ha insistito, curiosa di conoscere come mai la Sacra Rota le avesse concesso l’annullamento dopo tanti anni di nozze:

“T’interrompo Maria Giovanna, perché è un tema molto caldo. L’annullamento della Sacra Rota, un matrimonio durato otto anni, avviene per qualche motivo ben preciso, non perché tu vuoi sposarti di nuovo davanti a Dio. Cosa ti era successo? “Immediata la risposta dell’ex annunciatrice: “Ma sono cose molto personali, no?”. La Balivo ha fatto notare alla sua ospite che è stata invitata proprio per parlare dell’annullamento, ma la Elmi si è affrettata a smentirla: “A me veramente mi hanno chiamato per parlare di Miami”. In modo inaspettato la conduttrice ha fatto sapere che di Miami non importava nulla a nessuno.

Caterina Balivo insistente con Maria Giovanna Elmi: il commento di Aldo Grasso

L’atteggiamento insistente di Caterina Balivo con Maria Giovanna Elmi, che è considerata una vera istituzione della tv, non è piaciuto a molti. La conduttrice ha infatti ricevuto diverse critiche sui social. Non poteva passare inosservato il commento di Aldo Grasso che ha demonizzato la Balivo: “Si può essere così sgarbati nei confronti di una figura storica della Rai? Si può tollerare una simile insistenza nei confronti di una signora che vuole solo difendere la propria intimità?”, ha esordito il critico sulle pagine de Il Corriere della sera.

Grasso ha poi fatto notare come su un altro canale andava in onda uno dei programmi cult della tv e il paragone tra ieri e oggi è stato inevitabile: “Nello stesso momento, su Rai5 si festeggiavano i 40 di Quelli della notte di Renzo Arbore con un dotto commento di Roberto D’Agostino, all’epoca lookologo della trasmissione e ideologo dell’edonismo reaganiano. Solo per dire che ho l’impressione che rispetto a 40 fa, la tv sia molto regredita. E forse non solo la tv.”

Caterina Balivo, al centro delle critiche social

Dopo l’intervista a Maria Giovanna Elmi, Caterina Balivo ha ricevuto tantissime critiche anche sui social. Il pubblico non ha apprezzato il suo modo di fare e per molti si rivelata poco rispettosa nei confronti di una signora che ha un suo vissuto stimabile in tv: “Mi è dispiaciuto francamente per la totale manca di empatia nei confronti della signora Elmi, che comunque ha dimostrato ancora una volta di essere una gran signora della televisione italiana.” Ha commentato un utente.

E ancora: “Sei stata indelicata nei confronti della Elmi. Mi dispiace a dirlo, ma nei ultimi tempi stai peggiorando parecchio! Una volta eri più umana e rispettosa nelle interviste…. La Elmi, nei tuoi confronti è stata una vera Signora!” Per ora la conduttrice non ha risposte alle critiche, e in molti si aspettano una sua reazione: “Chiedi scusa a Maria Giovanna Elmi”, ha scritto un followers.