Caterina Balivo: “Ho lasciato Vieni da Me per amore”

Caterina Balivo è stata protagonista domenica scorsa di una chiacchierata intima all’interno di Domenica In, dove Mara Venier l’ha accolta con “stima e simpatia umana”. L’ex conduttrice di Vieni Da Me, partecipando al contenitore domenicale di Rai 1, ha voluto raccontare le ragioni dell’addio al programma condotto sulla medesima rete fino allo scorso giugno.

Ecco il racconto di Caterina Balivo:

Succede che a un certo punto la vita ti ferma e a arriva questa pandemia, che svolge tutto, e dove, se tu a casa hai una persona sensibile, ed è la persona della tua vita, con la quale hai scelto di condividere un percorso, con grado sacrificio […], a quel punto tu dici: “È dal 2003 che lavoro tutti i giorni in televisione, ho sempre fatto quotidiane, mi sono sempre impegnata, divertita e mio marito era sempre accanto a me, e molte volte ha fatto anche lui dei passi indietro”. Il Coronavirus avrebbe però potuto danneggiare la persona che avevo affianco. Pensare di fare un anno senza di lui a a casa non ce l’ho fatta.

La Balivo ha spiegato che anche il marito, Guido Maria Brera, ha tentato di convincerla a non abbandonare il suo impegno con Vieni Da Me, ma la scelta di Balivo, come ha sintetizzato la Venier, è stata “una scelta d’amore”.

Caterina Balivo ha definito la scelta di abbandonare il quotidiano come “un salto nel buio”, chiosando con “se mi rivorranno, si vedrà”. E intanto Milly Carlucci ha deciso di chiamarla come giurata per la nuova edizione de Il Cantante Mascherato.

Io sono una fan del programma, mi diverto molto e finalmente il venerdì sera posso uscire, truccarmi, mettere i tacchi e uscire.

Se secondo la suocera della Balivo a lei la televisione “mancava tantissimo”, la conduttrice, alla domanda finale della Venier su quando ritornerà in onda con una propria trasmissione, si cela dietro un “riconciamo così”, riferendosi all’impegno del venerdì sera iniziato settimana scorsa. E di fronte alla padrona di casa di Domenica In, che metteva in luce il fatto che le nuove proposte lavorative avrebbero dovuto essere a Roma, la Balivo ha precisato:

Vado volentieri anche a Milano, nel caso farei avanti e indietro. I posti sono tutti occupati, se uno si mette pure a dire voglio stare qua, voglio stare là…

Che questa criptica frase possa preludere anche a impegni lontani dalla Rai? Dato che “i posti sono tutti occupati” nulla è da escludere, ma al momento la Balivo si gode il ritorno in televisione con Il Cantante Mascherato.