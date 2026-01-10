Caterina Balivo, malore per la conduttrice: soccorsa dai medici, come sta

Attimi di paura per Caterina Balivo in Argentina. La conduttrice de La Volta Buona è svenuta in aeroporto a causa di una brutta influenza. Il marito Guido Maria Brera ha raccontato tutto su Instagram

Vacanze di Capodanno con imprevisto per Caterina Balivo. La conduttrice de La Volta Buona, in Argentina insieme al marito Guido Maria Brera per le festività e un breve periodo di vacanza, è stata colpita da un malore dovuto all’influenza che le ha causato uno svenimento in aeroporto.

Niente di grave, fortunatamente, ma tanto abbastanza da richiedere l’intervento dei soccorsi e un passaggio in ospedale, documentato poi sui social con una foto che ritrae la presentatrice sul lettino. Il tono è leggero, ma il messaggio arriva forte e chiaro: nonostante lo spavento iniziale, tutto è stato gestito con rapidità ed efficienza, trasformando un imprevisto in un racconto sorprendentemente positivo.

Come sta Caterina Balivo, il racconto social di Guido Maria Brera

A trasformare l’episodio in un piccolo caso social è stato proprio Guido Maria Brera, che su Instagram ha deciso di raccontare l’accaduto con il suo stile ironico e disincantato: “Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po’…”, esordisce ispirandosi a Lucio Dalla e dando vita a una sorta di lettera aperta che parte dallo spavento per la moglie e finisce per diventare un racconto sorprendentemente positivo sull’efficienza incontrata dall’altra parte del mondo.

Nel post Brera elenca una serie di dettagli che sembrano ribaltare molti luoghi comuni: taxi che rispondono subito e arrivano puntuali, autobus che passano in orario e una compagnia aerea che, dopo lo svenimento al gate, invia un delegato per riproteggere immediatamente sui voli successivi. Un racconto scorrevole, condito da ironia, che suona anche come una velata frecciata a certe abitudini nostrane. Ma soprattutto un atteggiamento molto costruttivo e professionale da parte di chi in Argentina ha reso l’inconveniente meno pesante e più agevole.

Medici, paramedici e la stoccata finale

Il passaggio più sentito è quello dedicato alla sanità argentina. Flebo di sali, controllo della glicemia e soprattutto calma, sorrisi e nessun malumore: Brera elogia apertamente medici e paramedici che si sono presi cura della moglie, accompagnando il racconto con una sottile ironia rivolta, nemmeno troppo velata, alla sanità italiana. “Tutti a votare Milei, te lo giuro”, scrive Brera, infilando la politica nel racconto con leggerezza ma anche con un pizzico di provocazione.

La chiusura è rassicurante: “Cate ha solo avuto un corpo a corpo con l’influenza e alla fine ha stravinto”, con ringraziamenti ai medici e l’immancabile omaggio argentino: “sempre e comunque forza Diego”. Una citazione dedicata a Maradona che il manager e scrittore ama fin da quando era ragazzino, viste le sue radici napoletane. Brera, due figli da un precedente matrimonio, è sposato da 11 anni con Caterina Balivo dalla quale ha avuto altri due figli, Guido Alberto e Cora.

La conduttrice ora sta bene e si sta godendo il resto delle vacanze sudamericane prima del rientro in Italia e della ripresa de La Volta Buona su Rai 1.