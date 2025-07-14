Caterina Balivo e la sua laurea prestigiosa: cosa ha studiato la conduttrice

All guida de La Volta Buona, Caterina Balivo è tra i volti Rai maggiormente accreditati. Vanta una carriera in tv stimabile e sin dalle prime esperienze è apparsa a suo agio davanti alle telecamere. Tendenzialmente ha condotto salotti quotidiani, poi ha scelto di testare le sue competenze in altri contesti. Dopo un periodo lontana dalla Rai è tornata alla rete di Stato, che le ha affidato il format del primo pomeriggio di Rai Uno. Un talk che ha ricevuto il consenso del pubblico grazie soprattutto ai suoi modi di fare garbati e gentili.

Caterina Balivo ha partecipato Miss Italia nel 1999, dove ha conquistato il terzo posto. Dopo varie esperienze nel mondo della moda, la conduttrice ha debuttato in tv e ha lavorato con i big del piccolo schermo: tra questi Fabrizio Frizzi, Carlo Conti e molti altri. Poi le sono stati affidati diversi daytime, e tutti si sono rivelati di successo. La conduttrice di origini napoletane, ma d’adozione romana, è anche molto attiva sui social dove ha un vasto seguito e in passato si è cimentata anche nell’esperienza del podcast.

Pubblica spesso post che riguardano il suo lavoro, ma non manca di rivelare dettagli del privato: diversi gli scatti dove appare con i figli, di cui non ha mai mostrato il volto, e con il marito. Il tutto la rende un personaggio molto amato e popolare. In molti si chiedono che studi ha fatto la conduttrice de La Volta Buona. Quale percorso di laurea ha seguito? I dettagli in merito non sono molti, tuttavia è certo che si è diplomata a liceo classico e poi ha intrapreso la carriera universitaria.

Caterina Balivo, ecco in che cosa è laureata

Dopo la maturità classica, conseguita in un liceo in provincia di Caserta, Caterina Balivo si è iscritta alla facoltà di Scienze Internazionali e Diplomati dell’Università L’Orientale di Napoli, corso a cui era particolarmente interessata. Nel frattempo ha anche ottenuto il tesserino da giornalista pubblicista grazie alla sua collaborazione con Il corriere di Caserta. Titolo a cui a rinunciato nel 2009 dopo essere stata più volte segnalata per non aver rispettato il codice deontologico.

Caterina ha poi avviato la carriera televisiva e questo l’ha allontanata dagli studi. La conduttrice non ha infatti concluso il suo percorso universitario e non si è mai laureata. Oggi è una donna affermata, e soddisfatta delle sue scelte professionali inoltre gode della stima degli addetti ai lavori e dei tanti colleghi. Le piacerebbe condurre un format in prima serata, ma per ora è felice di entrare nelle case degli italiani tutti i giorni.

Caterina Balivo: “Non lascerei i lavoro per i figli”

Intervistata da Il Corriere della Sera Caterina Balivo ha confessato che non rinuncerebbe mai al lavoro per i figli. La conduttrice è certa che molte donne sono divise tra lavoro e famiglie e far quadrare sempre tutto non è facile, ma occorre un intervento esterno d’aiuto al mondo femminile:

“Io non lascerei mai il lavoro per i figli, pur amandoli moltissimo. Durante il Covid ho fatto io un passo indietro, e sono rimasta a casa per tenere gli equilibri familiari e quando sono tornata al lavoro è stato complicato. Io rompo molto le scatole perché diventino persone per bene e possano fare il lavoro che amano. I miei figli mi vivono come donna indipendente, e di questo sono contenta”.