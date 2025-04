Caterina Balivo adorabile insieme alla figlia Cora: “Una mini me”

Piccole star della TV crescono, come la figlia di Caterina Balivo che ha già 8 anni. La secondogenita del volto amato del piccolo schermo è sempre più somigliante alla mamma, la quale è stata sempre molto attenta alla sua privacy, mantenendo un equilibro tra la sua vita professionale e quella privata.

Nonostante sia molto attiva sui social Caterina Balivo ha protetto sempre i suoi figli dalle luci dei riflettori, discostandosi da alcune celebrità che invece hanno l’abitudine di pubblicare scatti dei propri pargoli, ogni volta che se ne presenti l’occasione. Il volto noto de La Volta Buona però non ha rinunciato ad una tendenza che da qualche anno ha preso piede tra le mamme fashion victim.

Che sia maschietto o femminuccia il mini-me è quel modo di comunicare la somiglianza con l’adulto, di cui proprio gli adulti vanno pazzi. Ovviamente l’espressione è diventata popolare nel mondo della moda, dove gli outfit identici ma con taglie diverse (quello dell’adulto e quello del bambino) sono sempre più frequenti. E pensare che il primo mini-me della storia sarebbe apparso nel film della saga Austin Powers, dove Mini-Me era la versione in miniatura del Dr. Evil. Ma questa è un’altra storia.

Caterina e Cora bellissime in Mini-me

Caterina Balivo e Cora sono identiche. Nonostante la conduttrice sia molto attenta alla privacy non mancano nel web scatti che la ritraggono in compagnia della sua piccolina.

Proprio uno di questi tempo fa è diventato virale per un mini-me meraviglioso. La foto ha immediatamente conquistato il pubblico che ha subito notato la somiglianza tra mamma e figlia. L’occasione in quel caso era al mare, precisamente a Capri, dove Caterina Balivo ama di solito trascorrere le vacanze estive.

Sotto il sole e tra le onde del mare la presentatrice sfoggiava un costume da bagno identico a quello della sua bambina: “Un mercoledì baciate dal sole per me e la ‘mini me’ scriveva la protagonista su internet mostrando i costumi interi neri indossati da lei e dalla figlioletta, che riportavano appunto le scritte “me” e “mini me”. Unica differenza: una rouches bianca su quello di Cora, che lo rendeva più sbarazzino e adatto a una bambina della sua età.

Non solo mare ma anche città. Poco tempo fa la conduttrice è stata avvistata con la figlia, durante una passeggiata per Roma con un look coordinato che non è passato inosservato. Entrambe in perfetta sintonia con le tendenze del momento hanno optato per un outfit all’insegna del denim: gonna in jeans con spacco per Caterina, salopette invece per Cora.