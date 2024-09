Maria Rosaria Boccia ospite del programma di La7 In onda per parlare del caso mediatico di questi giorni in cui è coinvolto Gennaro Sangiuliano

E’ caso mediatico di queste ultime settimane. Quello cioè che ha coinvolto il Ministro della cultura del Governo italiano Gennaro Sangiuliano, che mercoledì sera ha confessato tutte le sue verità al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. L’altra metà di questo caso è la dottoressa Maria Rosaria Boccia, che ha reso note le vicende che l’hanno legata al Ministero della cultura ed al suo titolare.

La dottoressa, anche dopo l’intervista scoop di mercoledì sera al Tg1, ha continuato a scrivere messaggi attraverso i suoi social network, rispondendo punto su punto su quanto affermato dal Ministro Sangiuliano davanti alle telecamere del primo Tg nazionale. Ieri poi ha dato una lunga intervista al quotidiano La Stampa, in cui ha fatto altre rivelazioni.

Negli ultimi giorni sono partite le trattative per averla ospite in televisione ed il programma che se la potrebbe “aggiudicare” è In onda. Il talk show dell’access time di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Programma questo per altro che ha ottenuto un alto indice di ascolto proprio nella puntata di mercoledì 3 settembre, andata in onda al termine dell’intervista del Ministro al Tg1. Una specie di “dopo partita” come avviene solitamente nei talk che seguono i grandi match calcistici, fatti di commenti ed opinioni sulle gesta dei calciatori appena andati in campo.

Ebbene ora la dottoressa Boccia potrebbe essere l’ospite di una delle prossime puntate del talk show dell’access time di La7, talk per altro leader di questa prima settimana di “scontro” con il nuovo 4 di sera condotto da Paolo Del Debbio. Un’ospitata questa di Maria Rosaria Boccia che potrebbe già avvenire nella puntata di stasera di In onda. Attendiamo dunque comunicazioni ufficiali da parte di La7 in tal senso.