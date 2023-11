Delitti in famiglia, ultimo appuntamento con “Il caso Carretta”

Ultimo appuntamento con Delitti in famiglia, il ciclo di documentari crime in onda su Rai 2 da giovedì 26 ottobre. Dopo essere tornati sull’omicidio di Melania Rea e del piccolo Lorys Stival, si conclude con il caso che coinvolse la famiglia Carretta.

L’intera famiglia, composta da madre, padre e due figli, scomparve il 4 agosto 1989, alla vigilia di una vacanza in camper. Il caso destò l’attenzione di tutto il Paese e in particolare se ne occupò Chi l’ha visto?. Per quasi un decennio, si alternarono presunti avvistamenti e teorie stravaganti, alimentando il mistero fino a ipotizzare che la famiglia avesse iniziato una nuova vita ai Caraibi.

Poi, dopo nove anni dalla scomparsa, nel novembre del 1998 viene individuato a Londra Ferdinando Carretta, il figlio minore. Carretta confessò il triplice omicidio solo davanti alla telecamere di Chi l’ha visto?, intervistato da Pino Rinaldi. Nel processo che seguì, la sentenza dichiarò la sua incapacità di intendere e di volere e quindi rese Carretta non imputabile.

Una storia che rappresenta il fallimento di una società che non ha saputo non solo intervenire di fronte a una malattia mentale, ma anche offrire alla stessa famiglia gli strumenti per riconoscerlo e per evitare di finire ad esserne vittima. Saranno protagonisti del documentario Filippo Dinacci e Gianluca Paglia, alcuni degli avvocati che difesero Ferdinando Carretta, Luciano Garofani, comandante dei R.I.S di Parma dal 1995 al 2009, e Alfio Manoli, già maresciallo dei Carabinieri. A loro si aggiungeranno la criminologa Isabella Merzagora, i giornalisti Francesco Monaco, Matteo Montan, Claudio Rinaldi e Pino Rinaldi.

Prevista anche la presenza del professor Giorgio Simonelli, della psicologa Vera Slepoj, di Patrizia Turci, presidente della cooperativa Tragitti, che accolse Carretta dopo una decisione giudiziaria del 2006, e dello scrittore Valerio Varesi, che nel 1998 scrisse un giallo liberamente ispirato al caso Carretta.

Quest’ultimo appuntamento di Delitti in famiglia è un documentario prodotto da Next14 in collaborazione con Rai Documentari. Anche questa volta sarà presente Stefano Nazzi, già voce narrante dei due precedenti appuntamenti. Il soggetto è di Matteo Scortegagna, la sceneggiatura di Elena Comoglio e Sara Filippelli, mentre la regia è affidata a Fabio Villoresi. Delitti in famiglia. Il caso Carretta andrà in onda questa sera, a partire dalle 21:25, su Rai 2.