Secondo appuntamento del ciclo di documentari crime in onda su Rai 2. Delitti in famiglia si occupa questa sera dell’omicidio di Lorys Stival

Delitti in famiglia. Il caso Lorys Stival, su Rai 2 nuovo appuntamento con la serie di documentari crime

29 novembre 2014: a Santa Croce Camerina, un piccolo comune siciliano in provincia di Ragusa, Veronica Panarello uccide il figlio Lorys Stival. L’omicidio del bambino sarà il caso di cui ci si occuperà nel secondo appuntamento di Delitti in famiglia, ciclo di documentari crime in onda su Rai 2. Ad accompagnare il racconto sarà anche questa volta Stefano Nazzi, giornalista di Il Post e autore del podcast Indagini.

Sarà proprio il giornalista a ricostruire in maniera oggettiva tutte le fasi dell’indagine, basandosi rigorosamente sugli atti giudiziari. Ci saranno poi alcune testimonianze, come quelle di famigliari, investigatori, avvocati, psichiatri e maestre. Parlerà la sorella di Veronica Panarello, Antonella, così come il Capo della Squadra Mobile di Ragusa all’epoca dei fatti, Antonino Ciavola, e il medico legale della Polizia di Stato Antonio Grande.

Ci saranno poi l’avvocato Daniele Scrofani, legale di Davide Stival, padre di Lorys e marito di Veronica Panarello, Antonio Villardita, avvocato di Veronica Panarello, e Francesco Biazzo, avvocato di Andrea Stival, padre di Davide e suocero di Veronica, che lo accusò di aver preso parte all’omicidio del nipote e di aver occultato con lei il cadavere.

Saranno mostrati inoltre per la prima volta i video delle perizie psichiatriche svolte su Veronica Panarello. Ad analizzarle, delineando un profilo dell’accusata e provando a stabilire un movente, ad oggi ancora sconosciuto, saranno tre esperti. Il documentario, infatti, si affida alla psicologa e psicoterapeuta Maria Costanzo e agli psichiatri Eugenio Aguglia e Giuseppe Catalfo.

Per ricostruire il caso di Lorys Stival saranno coinvolte anche due giornaliste che lo hanno seguito in prima persona. Si tratta di Elena De Vincenzo, all’epoca inviata di La Vita in Diretta, oggi al Tg1, e Franca Antoci, giornalisti di La Sicilia.

Delitti in famiglia. Il caso Lorys Stival andrà in onda questa sera, a partire dalle 21:25 circa, su Rai 2 e sarà poi disponibile anche su RaiPlay.