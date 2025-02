Come cambia la programmazione di Rai 2 e Rai 3 oggi, mercoledì 5 febbraio 2025, in seguito alle dirette garantite da Rai Parlamento.

Giornata calda, politicamente parlando: il caso Almasri che tiene banco da settimane nel nostro Paese riempiendo pagine di giornali e telegiornali culminerà oggi, mercoledì 5 febbraio, con le informative dei Ministri della Giustizia, Carlo Nordio, e dell’Interno, Matteo Piantedosi a proposito della vicenda. L’attenzione mediatica attorno a queste informative è particolarmente alta.

Rai, come Servizio Pubblico, garantirà le dirette da Montecitorio e Palazzo Madama alternandosi a Rai 2 e Rai 3. Per questa ragione, buona parte della programmazione mattutina e pomeridiana delle due reti subirà profonde variazioni.

I due ministri saranno a Montecitorio alle 12:30 e a palazzo Madama alle 15:30. La diretta tv dell’informativa alla Camera verrà garantita:

dalle 12:23 alle 14 da Rai3 (non andranno in onda ‘Tg3 Fuori TG’ e i programmi ‘Quante Storie’ e ‘Passato e Presente’)

(non andranno in onda ‘Tg3 Fuori TG’ e i programmi ‘Quante Storie’ e ‘Passato e Presente’) dalle 14 alle 14:40 la diretta proseguirà su Rai2;

la diretta proseguirà su Rai2; Rai 2 ospiterà dalle 15:30 l’informativa al Senato dei due ministri

l’informativa al Senato dei due ministri Alle 15, Rai3 ospiterà in diretta dalla Camera il Question Time con le interrogazioni a risposta immediata, per cui il programma ‘Mano a Mano’ previsto alle 15:25 non verrà trasmesso.

Ore 14 su Rai 2 oggi, 5 febbraio 2024, in onda più tardi

In seguito alla diretta di Rai 2 da Montecitorio per l’informativa dei Ministri della Giustizia, Carlo Nordio, e dell’Interno, Matteo Piantedosi sul caso Almasri, Ore 14 condotto da Milo Infante oggi pomeriggio non andrà in onda alle 14 come previsto bensì più tardi, alle 14:40. Manterrà la linea della rete sino alle 15:30. Domani, giovedì 6, il programma ritornerà in onda dalle 14.

BellaMa’ oggi 5 febbraio 2024 non va in onda

Chi, invece, non andrà in onda oggi è BellaMa’ condotto da Pierluigi Diaco. Il programma del pomeriggio di Rai 2 non ci sarà per lasciare spazio alla diretta di Rai Parlamento che trasmetterà l’informativa dei Ministri della Giustizia, Carlo Nordio, e dell’Interno, Matteo Piantedosi sul caso Almasri in diretta dal Senato. BellaMa’ tornerà regolarmente in onda domani, giovedì 6 febbraio, alle 15:27 su Rai 2.