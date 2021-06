Fra i volti della prossima stagione del Nove ci sarà anche Paolo Conticini, che arriva sul canale neo generalista Discovery con Cash or trash – Chi offre di più?, un game show prodotto dalla Blu Yazmine che partirà dal prossimo ottobre e andrà in onda secondo quanto si apprende dalla cartella stampa nella fascia preserale, probabilmente andando a precedere Deal with it di Gabriele Corsi.

Si tratta dell’adattamento italiano del format internazionale nato in Germania nel 2013 con il titolo Bares für Rares, di cui è stata realizzata anche una versione francese con il titolo di Affaire Conclue. Il programma, i cui casting sono ancora aperti (qui il sito per inviare la propria richiesta di partecipazione a Cash or trash – Chi offre di più?), vede delle persone portare in studio un oggetto scovato nella miriade di cose accumulate nella propria soffitta e ritenuto di valore.

Tale oggetto verrà valutato nel corso della puntata da un esperto: solo una volta che l’esperto avrà effettuato accuratamente la propria valutazione, attribuendo un valore economico preciso all’oggetto in questione, il venditore potrà portare il proprio cimelio nella sala dei compratori, dove i collezionisti di modernariato si daranno guerra per contendersi l’oggetto portato loro. Saranno cinque i mercanti d’arte a duellare in questa sfida al rialzo per portare a casa il “tesoro”.

Se a produrre Cash or trash – Chi offre di più? sarà la società di produzione di Ilaria Dallatana e Francesca Canetta, a condurre il game show sarà l’attore Paolo Conticini, che negli anni passati si è già cimentato con la conduzione, come fatto ai tempi de Lo Zecchino d’Oro (proprio oggi sono state presentate le canzoni in gara nella prossima edizione) e anche più recentemente su Rai 1 con la poco fortunata serata di A grande richiesta con Veronica Pivetti, Parlami d’amore. Conticini proviene dall’ultima edizione di Ballando con le Stelle, dove è arrivato secondo dietro solo a Gilles Rocca, ed è stato anche inviato del reboot di Portobello con Antonella Clerici.