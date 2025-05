Casa a Prima Vista: quando inizia, chi sono i nuovi agenti, come funziona il programma, quante puntate sono

Da quando i reality sono sbarcati in televisione, ci hanno mostrato le mille sfaccettature e diversità che rendono affascinante il genere umano. Abbiamo potuto sbirciare diversi tipi di contesti, a partire dalla vita casalinga, allo sviluppo delle relazioni, fino ad arrivare alla vita professionale.

I reality ci offrono uno scorcio inedito e un punto di vista che, altrimenti, non potremmo avere su scenari davvero differenziati. Tra le altre cose, possiamo osservare il dietro le quinte e il processo di creazione di qualcosa e questo ci fa spesso rendere conto del fatto che il risultato finale, richiede ben più lavoro di quanto siamo soliti immaginare.

Un esempio lampante è il programma che va in onda su Real Time, Casa a Prima Vista, dove tre agenti immobiliari si sfidano per soddisfare clienti davvero esigenti.

Ciò che rende questo programma televisivo così amato, al di là del format, è la possibilità di vedere “da vicino” cosa significhi trovare la casa perfetta per il cliente. Ognuno dei tre agenti presenta la sua proposta, mentre, di volta in volta, gli altri due attendono in un van poco distante. È qui che i telespettatori assistono ai commenti e scoprono i retroscena del mestiere. La quinta stagione sta per partire e i tantissimi appassionati non vedono l’ora di scoprire tutto su Casa a Prima Vista.

Casa a Prima Vista: tutto sulla Quinta Stagione

Per gli appassionati di Casa a Prima Vista, il momento è quasi giunto: la quinta stagione del programma, come sopraccitato, sta per iniziare.

“Casa a Prima Vista” torna su Real Time con 35 nuovi episodi tra Toscana, Roma e Milano. Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:30 su Real Time, dal 5 maggio al 20 giugno 2025. Il format, che negli ultimi anni ha registrato ottimi ascolti e consolidato un pubblico affezionato, torna con una quinta stagione pensata per alzare ulteriormente l’asticella.

Tra le novità più attese c’è l’ingresso ufficiale della Toscana come nuova area operativa. A rappresentarla, ci saranno tre nuovi agenti immobiliari. Moira Quartieri, con oltre 30 anni di carriera nel settore, è nota per il suo approccio pratico e determinato. Nico Tedeschi, che porta avanti la passione di famiglia, è noto per essere davvero versatile e ironico, con una spiccata attenzione per la cura del cliente. Matteo Nencioni, profilo giovane e motivato, ha una forte propensione alla valorizzazione dell’immobile.

Le città coinvolte saranno Lucca, Firenze, la Versilia e altre località toscane, che affiancheranno i territori già consolidati di Milano e Roma. Sembrerebbe confermata anche una puntata speciale ambientata a Napoli.

Sul fronte lombardo, torna Lorenzo Magni e debutta Damiano Gallo, volto nuovo ma già noto nel mercato immobiliare milanese. A Roma, sarebbero confermati i veterani Nadia, Corrado e Blasco, impegnati in nuove trattative e sfide sul campo.

Il format resta invariato: tre agenti, tre proposte, una sola scelta da parte dei clienti. Il tutto raccontato in tempo reale, con dinamiche competitive, tempistiche serrate e obiettivi concreti. La serie sarà disponibile anche in modalità on-demand su Discovery+, offrendo così piena accessibilità agli utenti, anche dopo la messa in onda.