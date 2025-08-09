Casa a Prima Vista, Nadia Mayer quasi in lacrime. L’appello per i cuccioli abbandonati: “Ve li porto io a casa, vi prego, chiamatemi”

Nadia Mayer ha lanciato un appello per dei cuccioli che sono stati abbandonati. Il video è già virale sul web.

Nadia Mayer ha lanciato un appello per dei cuccioli abbandonati. La protagonista di Casa a Prima Vista ha infatti pubblicato un video sui suoi profili social ufficiali, chiedendo agli utenti del web di trovare qualcuno disposto a prendere con sé dei cagnolini lasciati per strada e in condizioni disumane.

Nadia Mayer in lacrime per i cuccioli abbandonati

Lei è l’agente immobiliare più amata del programma tv Casa a Prima Vista e, oltre ad essere molto nota in tv, è anche attiva sui social. Sui suoi account ufficiali pubblica infatti spesso fotografie che la ritraggono nella sua quotidianità, ma stavolta c’è stato un filmato che ha fatto sciogliere i cuori dei followers. Nadia è stata chiamata perché dei cuccioli sono stati abbandonati sul ciglio di una strada, senza cibo né acqua. “Purtroppo questo è un appello che faccio veramente con il cuore in mano” – ha esordito lei – “una signora mi ha avvisato perché li hanno abbandonati qui sull’Aurelia“.

I piccoli amici a quattro zampe sono nati da poco e, secondo quanto dicono nei commenti, si tratta di pastori abruzzesi. “Vi prego, ve li porto io uno per uno” – ha continuato – “Se c’è qualcuno che ha un po’ di spazio o che ha appena perso il proprio cane, li prendesse con sé“. La Mayer si è poi domandata come si faccia ad abbandonare dei cuccioli così belli. “Cosa avete nel cuore!?” – ha dichiarato – “Ma che persone siete? Telefonatemi, scrivetemi. Io oggi ho un appuntamento di lavoro ma lo salto se siete disposti a prenderlo con voi. Se serve, nel pomeriggio ve li porto personalmente io“.

La reazione degli utenti

Non sono mancati i tanti commenti dei followers, che si sono subito prodigati nella condivisione del post e nella ricerca di un padrone per questi cuccioli. “Poveri piccolini, sono davvero bellissimi“, ha scritto uno di loro.

E ancora: “Sono davvero meravigliosi”, “Brava Nadia, è veramente vergognoso”, “Non abbandonate i cani, portateli con voi”.