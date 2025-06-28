Casa a Prima Vista, Nadia Mayer e il suo passato da modella: com’era da giovane

Nadia Mayer, oggi 61 anni è tra i volti di Casa a prima vista, format di successo di Real Time. L’agente immobiliare più famosa d’Italia vanta un passato da modella, e nel corso della sua carriera ha collezionato diversi successi. E’ sempre stata una donna determinata e indipendente e non ha mancato di dedicarsi alla sua famiglia. L’affermazione di Casa a prima vista l’ha portata ad aprire la sua agenzia immobiliare: vendere case le piace, perché avere un appartamento di proprietà è il sogno di ogni famiglia.

Molto attiva su Instagram Nadia ha un profilo social ricco di scatti. Condivide momenti del suo lavoro e non manca di rendere partecipi i fans in merito alla sua vita privata. Spesso infatti pubblica foto della sua famiglia, in particolare dei 5 figli, oggi ragazzi adulti. La Mayer è mamma di Marialuce, Mariachiara, Anastasia, Andrea e Luca, a cui è particolarmente legata. Recentemente ha condiviso delle storie dove mostra ogni figlio da piccolo: “I miei cinque gioielli”, questa la didascalia che accompagna le immagini.

Impossibile non notare, oltre ai 5 ragazzi, anche la bellezza di Nadia che nel corso degli anni ha subito diversi cambiamenti. L’ex modella ha infatti rivoluzionato più volte il suo look adeguandosi alle tendenze del momento, inoltre lavorando nel mondo della moda non poteva non seguire i trend, anche quelli più vistosi. Negli scatti si nota che ha portato i capelli scuri, ma anche biondi, tagli diversi a seconda anche dell’età. Sia giovanissima che più adulta Nadia è sempre bellissima e il suo sguardo magnetico è tra i segni particolari che la caratterizzano.

Nadia Mayer debutto nel mondo della moda e in tv

La bellezza di Nadia Mayer è evidente anche oggi che una donna matura. Ha un fisico al top ed è molto curata, dettagli che non potevano non portarla a sfilare anche per griffe importanti. Il debutto in tv a Casa a prima vista è avvenuto per caso, un amico le ha riferito che l’avevano vista e che volevano farle un provino, e poi è stata chiamata per girare la pper girare la puntata pilota:

“Per caso. Un mio amico mi ha detto “hanno visto una nostra foto insieme e ti stanno cercando per un provino”. Io non ero molto social e non avevo guardato Instagram. Ho chiamato, abbiamo parlato al telefono e dopo due mesi mi hanno detto di andare a Milano per la puntata pilota. Lì ho conosciuto Blasco e Corrado, che non avevo mai visto prima a Roma.”

Nadia Mayer: “Ho lasciato la moda dopo il terzo figlio”

L’agente immobiliare ha rivelato di aver cominciato a lavorare nella moda a 15 anni, ma quando ha avuto il terzo figlio ha deciso di ritirarsi perché l’impegno era troppo oneroso doveva anche viaggiare molto e queste la costringeva a stare troppo tempo lontano da casa:

“Ho iniziato a 15 anni e continuato fino alla nascita del mio terzo figlio, poi mi sono fermata perché mi chiedevano di andare all’estero sempre più spesso, ma io sono un cuore di mamma e non riuscivo ad allontanarmi dalla famiglia.” Oggi è felice della sua scelta e non si è mai pentita.