Casa a Prima vista, il budget delle due studentesse a Milano: la richiesta e la cifra assurda

Nella recente puntata di Casa a Prima Vista due studentesse di giurisprudenza sorprendono tutti: alla ricerca di un quadrilocale a Milano, hanno messo sul tavolo un budget che ha acceso il dibattito sui social.

La nuova stagione di Casa a Prima Vista Italia è partita alla grande regalando già sunti di discussione tra gli spettatori. La puntata andata in onda il 4 settembre, sempre su Real Time, ha messo sotto i riflettori tre giovani protagoniste, Anita, Luigia e sua sorella Alessia (anche se quest’ ultima non ha partecipato direttamente): tutte studentesse di giurisprudenza a Milano. La loro ricerca di una casa nel capoluogo lombardo, seguita passo dopo passo dai tre agenti immobiliari del format, ha fatto parlare i social per un dettaglio preciso: il budget dichiarato dalle ragazze.

La trasmissione, ormai diventata un appuntamento fisso per gli appassionati di immobili e reality, funziona da lente di ingrandimento sui desideri e le aspettative di chi cerca la casa dei propri sogni. Questa volta, a sorprendere il pubblico non sono stati solo i criteri di selezione, ma soprattutto la disponibilità economica messa sul piatto dalle due protagoniste. Un dato che, inevitabilmente, ha scatenato commenti ironici e polemiche online.

Dietro la leggerezza televisiva si cela però una questione molto attuale: la difficoltà di trovare una soluzione abitativa a Milano, città che negli ultimi anni ha visto i prezzi lievitare fino a diventare proibitivi per molti, soprattutto studenti e giovani lavoratori. In questo senso, la puntata ha mostrato uno spaccato interessante, tra ambizioni, sogni e la realtà di un mercato immobiliare fuori scala.

Il sogno delle tre studentesse di giurisprudenza

Protagoniste della ricerca sono state Anita e Luigia, con un pensiero costante rivolto ad Alessia, impegnata con lo studio per un esame. L’idea alla base del loro progetto è stata spiegata in modo chiaro: abbandonare il collegio universitario e acquistare un appartamento che possa diventare il loro rifugio stabile durante e dopo l’università. Non un affitto temporaneo, quindi, ma un vero e proprio investimento per il futuro.

Anita ha raccontato di essere al primo anno di facoltà, mentre Luigia frequenta già il secondo. L’intesa tra loro, e la prospettiva di dividere lo spazio con Alessia, ha reso la ricerca un’occasione ancora più significativa: non solo un tetto sotto cui vivere, ma un luogo simbolo della loro nuova vita indipendente a Milano.

Fin dalle prime battute, le ragazze hanno messo in chiaro quali fossero le condizioni necessarie. La priorità era un appartamento di almeno 100 metri quadrati, con tre stanze da letto e due bagni, in una zona collegata con le linee principali della metropolitana. Tra le preferenze, spiccava l’area di Sant’Ambrogio, cuore degli studi di giurisprudenza. Ma ciò che ha catturato l’attenzione è stata la cifra dichiarata: 800 mila euro di budget. Una somma che, per degli studenti universitari, appare fuori misura, anche se giustificata dal sostegno economico delle famiglie.

Gli agenti immobiliari hanno cercato di accontentare le richieste, ciascuno con un approccio diverso. Mariana ha puntato su un appartamento in zona Bocconi, moderno ma penalizzato dalla cucina a vista. Ida ha proposto invece una soluzione a Crescenzago, poco gradita sempre per la distribuzione degli spazi. Alla fine, a convincere le due giovani è stata la proposta di Gianluca: un quadrilocale in zona Cinque Giornate, non lontano dal Palazzo di Giustizia. L’appartamento disponeva di tre camere e ben tre bagni, dettaglio che ha fatto la differenza. Nonostante il prezzo superasse il tetto stabilito di circa 50 mila euro, Anita e Luigia hanno deciso di andare oltre le previsioni, scegliendo quella che ritenevano la casa ideale. Una decisione che ha diviso il pubblico: c’è chi ha applaudito la determinazione delle ragazze e chi ha criticato la “leggerezza” con cui hanno affrontato cifre tanto elevate.