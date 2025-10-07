Casa a Prima Vista formato “vip”: il budget della famosissima è stellare

I programmi televisivi di intrattenimento amano spaziare dal fascino delle storie di persone sconosciute al carisma dei Vip, quest’ ultimi una garanzia per gli ascolti. Anche Casa a Prima Vista ha ceduto all’irresistibile voglia di avere tra i suoi partecipanti, un volto noto dello spettacolo. Del resto anche gli artisti si ritrovano a dover cercare casa, perché dunque non approfittarne?

A fare la sorpresa all’ affezionatissimo pubblico del format di Real Time, nella recente puntata, è stata l’attrice e comica romana Valentina Persia, amatissima dal pubblico per la sua ironia contagiosa e le numerose apparizioni televisive. Valentina infatti ha deciso di mettersi in gioco in una veste completamente nuova: quella di cliente alla ricerca della casa dei suoi sogni. L’obiettivo quindi si è trasformato: non più far ridere, ma trovare un’abitazione perfetta per sé e per i suoi figli nella zona sud di Roma.

Dalla prima apparizione sul set del programma, Valentina Persia ha chiarito le proprie esigenze, ovvero villetta indipendente, ampio living con cucina accogliente, tre camere da letto, due bagni e una cabina armadio capiente abbastanza da contenere i suoi costumi di scena. Fondamentale anche uno spazio esterno, ideale per trascorrere momenti di relax insieme ai suoi figli. Per realizzare questo sogno, la comica ha fissato un budget massimo di 650.000 euro, cifra che ha guidato la sfida tra i vari agenti immobiliari.

Tre opzioni, tre stili diversi

Il primo agente a scendere in campo è stato Corrado Sassu, che ha condotto Valentina nel quartiere di Vallerano, a due passi dal Grande Raccordo Anulare. La proposta era di grande impatto: una villa di 240 metri quadrati su due livelli, con quattro camere, quattro bagni, taverna, veranda, doppio giardino e box auto. Prezzo richiesto: 670.000 euro, seppur trattabile. L’attrice ha apprezzato l’eleganza e l’ampiezza degli spazi, segnando subito un punto a favore della proposta.

Poi è stata la volta di Nadia Mayer, che ha presentato una villa a Mezzocamino, articolata su tre livelli e 170 metri quadrati complessivi. Camere luminose, terrazzi panoramici e un suggestivo chiostro interno hanno catturato l’attenzione della comica. Il prezzo di 635.000 euro rientrava perfettamente nel budget stabilito, e la disposizione degli ambienti ha convinto per funzionalità e armonia, soprattutto per le esigenze quotidiane dei figli.

Infine, Blasco Pulieri ha proposto una soluzione più contenuta ad Acilia: villa indipendente di 160 metri quadrati con tre camere, doppio living, balconi, giardino e taverna. Prezzo: 550.000 euro. Un’opzione interessante per rapporto qualità-prezzo, ma che non ha convinto fino in fondo la Persia, soprattutto per la minore ampiezza degli spazi rispetto alle altre proposte.

Dopo attenta valutazione, la decisione di Valentina Persia è ricaduta sulla villa di Vallerano, quella proposta da Sassu. La motivazione? Ampiezza, versatilità e comfort per lei e i figli. Una scelta che ha reso la puntata speciale e sorprendente, mostrando un lato inedito della comica: concreto, deciso e capace di emozionare senza perdere il suo stile che piace molto al pubblico.