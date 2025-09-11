Casa a Prima Vista, Corrado Sassu mostra la sua casa da sogno ma un dettaglio non sfugge: “Cosa manca”

Casa a prima vista, con le sue diverse versioni, è tra i programmi cult di Real Time. Format che ha conquistato il pubblico e che ha reso gli agenti immobiliari scelti dei veri protagonisti della tv. Volti oggi molto popolari, che hanno anche un vasto seguito sui social: tra questi c’è sicuramente Corrado Sassu che partecipa all’edizione dedicata al mercato immobiliare romano. Insieme a Nadia Mayer e Blasco Pulieri mostra, ai clienti di turno, le case più belle e funzionali della capitale. Ma dove vive il simpatico agente? In molti si chiedono infatti come sono le abitazioni dei venditori d’immobili.

Corradu vive a Roma con la fidanzata e non ha esitato a mostrare il suo appartamento sui social. L’agente ha condiviso un video sul suo profilo Instagram dove mostra un tour della sua abitazione. Per la prima volta ha aperto le porte della sua casa e lo ha fatto in modo spontaneo scegliendo anche un look decisamente easy e poco formale, non ha avuto nessun problema a mostrarsi in ciabatte. L’appartamento è decisamente moderno, dalle linee semplici e privo di fronzoli. Prevalgono i colori chiari, come le pareti bianche, che fanno da contrasto a dettagli di colore grigio.

L’immobile non è eccessivamente grande, ma è dotato di ogni comfort. Il pavimento scelto è un parquet color miele che rende ogni spazio più accogliente ed è presente in tutto l’appartamento. Il salotto ha un camino a bioetanolo e una vista silenziosa, non sembra neanche di essere a Roma. La cucina, che Sassu considera il suo regno perché ama molto cucinare, è piccola ma funzionale ed è un’ambiente dove l’agente trascorre molto del suo tempo libero. Non manca poi una zona pranzo dotata di un tavolo che può essere allungato.

Corradu Sassu, stanze da letto e bagni di lusso

Dopo aver presentato la zona giorno Corrado ha mostrato le stanze da letto: uno spazio dotato anche di bagno privato. L’agente ha poi confessato quanto è importante avere sul comodino alcune cose: come il modellino di una Ferrari, un buon libro e l’acqua, che deve avere sempre a portata di mano.

Nella stanza, che ha un letto con testata grigia non ci sono armadi, ma solo una nicchia sotto il televisore. L’appartamento è dotato anche di un secondo bagno e di una stanza degli ospiti che attualmente lui e la compagna usano come studio. Ad esaltare Corrado anche il suo bellissimo balcone, vivibile ma non ancora completo negli arredi, che gira intorno a tutta l’abitazione. Tuttavia i fans hanno notato che manca qualcosa, oltre alla vista sul Circeo: ecco cosa.

Cosa manca nella casa di Corradu Sassu

La bellissima casa di Corrado Sassu, nonostante gli spazi contenuti, è dotata di ogni comfort: dal camino alla vasca idromassaggio. Tuttavia manca qualcosa, un dettaglio che i fans hanno notato immediatamente. L’agente non una cabina armadio, cosa molto richiesta dai suoi clienti.

Sassu nel video ribadisce più volte che i vari armadi presenti in casa sono utilizzati soprattutto dalla compagna e lui dispone solo di un piccolo spazio presente nella camera degli ospiti: “Ho solo un armadietto, tutto il resto lo occupa la mia fidanzata“. Nonostante la grave pecca i fans hanno promosso appieno l’appartamento, complimentandosi con lui per la bellezza della casa.