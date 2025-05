L’attesa è finalmente finita e, a partire dal 17 febbraio 2025, è iniziata la nuova stagione di “Casa a Prima Vista”, dal lunedì al venerdì alle 20:30 su Real Time e disponibile on demand su discovery+. Dopo lo straordinario successo della passata stagione, con il record di 926.000 spettatori e il 4,5% di share continua la Casa a prima vista mania, il fenomeno televisivo tra i titoli più amati del canale, che ha fatto rivalutare al pubblico la figura professionale dell’agente immobiliare: nuove sfide all’ultimo metro quadro per soddisfare le richieste di clienti in cerca della casa dei loro sogni.

In questa nuova edizione, saranno tante le “location” e le “experiences” che si avvicenderanno di puntata in puntata: oltre a Milano e Roma, anche il Lago di Como, città e cittadine lombarde, e non mancheranno anche “fuorizona” romani. Continueranno anche gli scontri tutti contro tutti, con le puntate che vedranno un mix delle composizioni dei terzetti, oltre alla presenza di alcune new entry a sorpresa, tra cui Yasmine Basel negli episodi di Como, e graditi ritorni: Lorenzo Magni, il ligure Edoardo Tommasi e l’agente segreta Natalina Liguori.

Abbiamo assistito alla prima puntata della nuova stagione insieme ai 6 agenti immobiliari più amati d’Italia: Mariana, Ida e Gianluca (della squadra milanese) e Blasco, Nadia e Corrado (del team romano). Dopo l’intervista agli agenti lombardi, potete ascoltare e vedere cosa ci hanno raccontato Corrado Sassu (il trascinante “re” dei fuorizona), Nadia Mayer (la Queen, raffinata e socievole con le sue NadiaSolutions) e Blasco Pulieri (fan del marron-Blasco, colto e fascinoso).

Anche con loro abbiamo parlato della nuova stagione attesissimo dai fan, dei ricordi delle prime case vendute o di quelle che maggiormente li hanno emozionati nella loro carriera e – infine- cosa ruberebbero all’altro a livello professionale e/o caratteriale. Potete ascoltare le loro risposta e vedere l’intervista video qui sotto.

“CASA A PRIMA VISTA” (40 episodi x 60’) è prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery. Le puntate saranno disponibili on demand su discovery+. L’hashtag ufficiale è #CasaAPrimaVista.