Cartoonito pronto al restyling a partire dal 5 giugno 2022

Cartoonito, canale dedicato ai bambini in età prescolare nato dalla joint-venture tra RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery sta per compiere i suoi primi 10 anni di vita (presente in oltre 180 paesi, in Italia è arrivato dalla fine di agosto 2012) e per farsi un regalo si prepara ad un restyling completo che si accompagna ad un rebrand internazionale a partire dal prossimo 5 giugno.

Più moderno, il logo sarà semplificato e completamente ridisegnato in una veste non più volumetrica ma in una scritta semplice e priva di spigoli per facilitarne la leggibilità ed utilizzando colori più decisi, primari ed essenziali.

Nel restyling del marchio sono inclusi i testimonial habituè del canale, i Cartoonitos. Anche per loro il periodo di crescita vuol dire anche evoluzione. Anche per i 4 personaggi una nuova identità, sempre in linea con quello che in gergo viene chiamato un rinnovo look&feel. Dal 10 giugno sulla Cartoonito App, i bambini saranno coinvolti in prima persona: potranno infatti proporre e poi scegliere, attraverso un’attività di voting, i nomi dei quattro nuovi Cartoonitos.

Le pagine social insieme al sito www.cartoonito.it si allineeranno alle novità così come l’applicazione Cartoonito App all’interno della quale sarà possibile seguire lo streaming del canale, fruire di un catalogo di video ed episodi disponibili on demand, giochi e altri contenuti.

Le novità riguardano anche il palinsesto di Cartoonito:

Dal 5 giugno dal lunedì al venerdì alle 20:30 arriva la nuova serie in Prima TV free Tom & Jerry a New York; la programmazione speciale Paw Patrol dal 13 giugno, tutti i giorni alle 17.30; il venerdì alle 19.30 ogni settimana un film in Prima TV free adatto a tutta la famiglia e, a partire dal 6 giugno dal lunedì al venerdì alle 17.00, la nuova serie in Prima TV assoluta Barbie siamo in due.

Cartoonito è in onda sul canale 46 del digitale terrestre e su Tivusat al canale 41