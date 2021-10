Cartabianca, blocco registrato con Paolo Bonolis e Walter Veltroni

Non è una novità, parlando in termini assoluti, ricorrere a blocchi registrati all’interno di trasmissioni che di per sé sono in diretta. Ad abbracciare questa tecnica sono molto spesso i lunghi talk politici in onda in prima serata, che si spingono non di rado a orari considerati proibitivi per la presenza di ospiti in studio. Questo artificio viene utilizzato però anche in alte circostanze, come avvenuto questa sera a Cartabianca.

Dopo la tradizionale apertura con Mauro Corona e il collegamento precario avuto lungo tutta la conversazione con lo scrittore alpino che si trovava a Misurina e non nella sua residenza di Erto, Bianca Berlinguer ha accolto in studio Paolo Bonolis e Walter Veltroni con i quali ha commentato il risultato elettorale del ballottaggio di Roma, che ha incoronato come sindaco l’ex ministro Roberto Gualtieri.

Lo stacco fra i due blocchi è stato separato da un’ultima inquadratura su Corona, alla quale, dopo qualche secondo di silenzio, è seguito il rientro in studio con la Berlinguer che ha accolto i due ospiti dello spazio successivo. Durante l’intervista Paolo Bonolis ha poi mostrato un orologio che ha potuto confermare la sensazione percepita solo leggermente precedentemente: l’orario mostrato indica che il segmento di Cartabianca in questione è stato registrato attorno alle 19:30.

Al termine del blocco lo stacco fra la parte registrata e il rientro in diretta, evitabile forse tramite un lancio della pubblicità anticipato di qualche minuto, è stato decisamente più evidente che in precedenza: su una Bianca Berlinguer immobile si è sentita la sua voce al termine dello spazio precedente.

Tutta la vicenda era stata già indirettamente anticipata da un post sulla pagina Instagram della trasmissione, nel quale, già prima delle 21:00, si mostrava una foto di Berlinguer, Bonolis e Veltroni in abiti di scena. Bianca Berlinguer all’interno della puntata di Cartabianca non ha fatto però alcun riferimento a uno spazio registrato in precedenza, a differenza di quanto fatto un paio di anni fa.