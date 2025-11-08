Carolyn Smith e l’annuncio dall’ospedale, la giurata rassicura felice: “Finita questa fase, ora affronterò il prossimo step. Terminate le radioterapie”

Carolyn Smith è l’emblema del coraggio e lo ha dimostrato in tante occasioni. La giurata di Ballando con le Stelle sta infatti lottando contro la malattia ormai da anni e sui social sta tenendo informati i fan sulle cure e le terapie a cui si sta sottoponendo. Il suo è un racconto difficile ma che dà vita a diverse campagne di sensibilizzazione e prevenzione. Lo scorso 25 ottobre, durante la puntata del talent di Milly Carlucci, lei stessa ha annunciato il ritorno dello “sconosciuto”, di quell’ospite indesiderato contro cui sta combattendo non rinunciando mai alla sua forza d’animo.

L’annuncio inatteso di Carolyn Smith

“Se mi permetti, vorrei dire una cosa” – ha esordito così la giurata di Ballando con le Stelle chiedendo parola a Milly Carlucci – “Ho dovuto purtroppo cominciare di nuovo il mio percorso oncologico. Voglio lanciare un messaggio a tutti, dovete fare prevenzioni e esami, non non auguro a nessuno di vivere questo viaggio, il mio è lungo, sono dieci anni e non ne esco“. Sui suoi profili social, Smith ha ora reso noto di aver terminato il ciclo di radioterapia e di esserne molto felice. “Finito la penultima radioterapia questa mattina” – ha annunciato lei in un video – “Mi rimane stasera e poi, finita questa fase, affronterò il prossimo step“.

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Poi ha pubblicato una Instagram story e ha fatto sapere di aver finalmente terminato il ciclo, mostrandosi al settimo cielo per questo traguardo. Sul web non sono mancati i numerosi commenti dei fan, che non hanno perso l’occasione per scriverle messaggi pieni di affetto e di riconoscenza, che hanno tutti messo in evidenza la sua forza d’animo e il coraggio che ha sempre dimostrato di avere. Tutti elementi che le hanno permesso di continuare questa lotta contro la malattia.

Carolyn Smith ha infatti già affrontato più volte il suo cancro con grande determinazione e, negli anni, è diventata un punto di riferimento per chi affronta simili situazioni. In più occasioni ha ricordato alle persone l’importanza della prevenzione, invitando tutti a non trascurare i controlli di routine. Presidente e giurata tecnica del programma di successo del sabato sera di Rai 1 Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, si è avvicinata al mondo della danza già dall’età di cinque anni e da quel momento non ha mai smesso, collezionando esperienze straordinarie e ottenendo un grande successo, dapprima nel mondo artistico e poi nella tv italiana, con il programma che lo ha resa famosa dinnanzi al grande pubblico.