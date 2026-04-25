Carolyn Smith dove vive? La casa da sogno della coreografa, a sua immagine

C’è una Carolyn Smith che il pubblico ha imparato a conoscere attraverso la fermezza dei suoi “dieci” e la fragilità coraggiosa delle sue battaglie personali.

Ma esiste una Carolyn più intima, quella che sveste i panni della giudice televisiva per indossare quelli, decisamente più morbidi, della padrona di casa a Vigonza. Alle porte di Padova, la “Queen” della danza ha stabilito il suo quartier generale: una villa immersa nel verde veneto che condivide con il marito Tino Michielotto e una vivace truppa di amici a quattro zampe.

Questa abitazione non è il classico trofeo immobiliare da celebrità, ma un progetto di vita. Chi segue Carolyn sui social lo sa: la casa è un personaggio aggiunto nelle sue storie, uno sfondo luminoso che sembra riflettere la sua stessa voglia di trasparenza e serenità.

Un open space tra geometria e calore: il cuore pulsante della villa

L’ingresso nella zona giorno toglie ogni dubbio sulla cifra stilistica scelta dalla coppia: la parola d’ordine è ampiezza. Il pavimento è un colpo d’occhio immediato, una scacchiera di marmo che intreccia il rigore del bianco alla morbidezza del rosa, quasi a voler mimare la precisione di un passo di danza.

Questa base geometrica accoglie arredi essenziali, dove divani candidi e linee pulite lasciano che sia la luce, filtrata dalle ampie vetrate, a fare il lavoro sporco.

A rompere la continuità minimalista interviene un camino in pietra, posizionato strategicamente come una cerniera tra l’area relax e la cucina. È l’elemento che “ancora” la casa alla terra, un dettaglio rustico che profuma di focolare e serate invernali, trasformando un ambiente potenzialmente freddo in un nido accogliente dove i cani di famiglia sono, di fatto, i veri padroni dei tappeti.

La cucina delle tradizioni e quel giardino che “respira” con le stagioni

Spostandosi verso l’area dedicata ai sapori, l’atmosfera vira verso un equilibrio perfetto tra passato e futuro. Se le travi a vista omaggiano la tradizione architettonica veneta, i piani in granito e i sistemi di illuminazione a LED raccontano una funzionalità tutta moderna.

È una cucina pensata per essere vissuta, non solo fotografata: ampi piani di lavoro e una vista privilegiata sull’esterno che permette di cucinare senza mai perdere il contatto con il giardino.

Proprio l’esterno rappresenta la vera estensione dell’anima di Carolyn. Non è un prato “da esposizione”, ma uno spazio vivo e talvolta spettinato: ci sono le altalene, ci sono gli stendini carichi di bucato che sventolano al sole e ci sono gli scorci che cambiano pelle con l’autunno.

È qui, tra una passeggiata nel vialetto e un momento di riflessione sotto gli alberi, che la giudice più amata d’Italia ricarica le pile, dimostrando che la coreografia più riuscita della sua vita è quella che mette in scena ogni giorno tra le mura di Vigonza.