Carolyn Smith, attimi di panico per il giudice di Ballando con le Stelle: “Ha preso fuoco un camion sull’autostrada”

Attimi di panico per Carolyn Smith. L’amatissimo volto di “Ballando con le stelle” ha documentato tutto tramite InstagramCarolyn Smith, nata a Glasgow il 16 novembre 1960, è oggi una figura iconica in Italia grazie al suo ruolo di presidente di giuria del celebre talent “Ballando con le stelle” su Rai 1, ma la sua storia va

Attimi di panico per Carolyn Smith. L’amatissimo volto di “Ballando con le stelle” ha documentato tutto tramite Instagram

Carolyn Smith, nata a Glasgow il 16 novembre 1960, è oggi una figura iconica in Italia grazie al suo ruolo di presidente di giuria del celebre talent “Ballando con le stelle” su Rai 1, ma la sua storia va ben oltre il piccolo schermo. Seguitissima, anche sui social. Per questo, ciò che ha pubblicato poco fa sta facendo il giro del web. Ecco la disavventura.

Cresciuta tra danza classica, atletica e ginnastica artistica, Carolyn approda alla danza sportiva in giovane età, eccellendo nei balli latino-americani. A solo 15 anni conquista traguardi importanti come la finale ai Campionati Europei e competizioni mondiali, tra cui il prestigioso Blackpool Dance Festival.

Nel 1982 si trasferisce definitivamente in Italia, sposando un collega torinese e avviando una brillante carriera come insegnante. Nel 2011 fonda la Carolyn Smith Dance Academy, con sedi in Europa, tra cui Russia, Polonia, Ucraina e Regno Unito.

Nel 2007 entra a far parte di “Ballando con le stelle” e nel giro di poco diventa il volto più riconoscibile del programma. Elegante, severa ma empatica, porta sul palco una professionalità consolidata da decenni di carriera. Grazie alla sua esperienza e popolarità, viene anche contattata per entrare nella giuria del format britannico “Strictly Come Dancing”.

Disavventura per Carolyn Smith

Nel 2015 Carolyn scopre di avere un tumore al seno e rende pubblica la sua lotta, diventando un simbolo della prevenzione in Italia. Nonostante cure impegnative, continua a insegnare, lavorare in tv e lanciare nuovi progetti come Sensual Dance Fit, un percorso pensato per donne di ogni età che vogliono ritrovare sensualità ed eleganza.

Negli ultimi anni ha dovuto affrontare una recidiva che l’ha costretta a sottoporsi a nuove terapie, ma Carolyn mantiene un atteggiamento positivo: “dico all’intruso: hai sbagliato persona, ti combatterò fino alla fine”. Ha ammesso che il 2024 è stato l’anno più difficile, tra reazioni alle cure e la perdita dell’amato cane Scotty, ma non ha mai smesso di combattere.

Insomma, sia per la sua bravura, sia per la sua storia personale, Carolyn è tra i personaggi più amati e seguiti in Italia. E lei usa spesso i social, anche per raccontarci i suoi attimi di vita. E sono attimi di apprensione quelli appena pubblicati in una storia su Instagram. In viaggio da Bologna a Firenze, Carolyn ha documentato un incidente che si è verificato lungo il suo tragitto. “Ha preso fuoco sull’autostrada un camion” la si sente dire nel video. Fortunatamente, per lei nessun problema. A parte la lunga coda formatasi in autostrada.