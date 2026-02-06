Carolyn Smith cambia look: il prima e dopo della giurata di Ballando con le stelle

Un nuovo cambio look per Carolyn Smith, la storica giudice di Ballando con le Stelle che ha documentato il suo cambiamento sui social. Emblema di coraggio e forza interiore, la coreografa ha mostrato in più occasioni la sua lotta contro la malattia, tenendo informati i fan sulle cure a cui si sottopone regolarmente. Il suo racconto ha infatti dato vita a molte campagne di sensibilizzazione e prevenzione.

Il nuovo look di Carolyn Smith

La giurata di Ballando con le Stelle ha deciso che è tempo di rivoluzioni e si è recata dal suo salone di bellezza di fiducia, per rivoluzionare il suo hair style. Il video del cambiamento sta facendo il giro della rete e già molti fan sono entusiasti di questa piccola modifica al suo look. “Sei qui per farti il tuo bel biondo” – ha esordito la parrucchiera che si prende cura del suo stile. Smith ha replicato: “Certamente, lo so che volevamo aspettare un po’ ma c’è un’occasione importante, Verissimo. Devo andare lì con tutte queste luci e non è possibile che si veda questa ricrescita“.

La hair stylist ha continuato: “I capelli sono belli e sani, possiamo schiarire quanto vogliamo, così siamo tranquille. Voglio fare un bel biondo, voglio farti tanto bionda“. Dopodiché è apparso il risultato finale, con Carolyn Smith che ha cambiato look e che si è mostrata sempre più bella e con un effetto nature. “Questo è il risultato finale delle schiariture. Carol è rimasta contentissima del lavoro che è stato eseguito“, ha scritto la parrucchiera di fiducia della giurata.

“Meraviglioso” – ha continuato Carolyn – “i capelli sono stupendi, questi dobbiamo tenerli anche per Ballando”. Un aspetto che è piaciuto tanto anche ai fan.

Chi è Carolyn Smith

Originaria di Glasgow, la coreografa ha raggiunto la popolarità soprattutto per la sua attività nella danza sportiva internazionale e nella televisione italiana. Dopo una carriera agonistica di altissimo livello nei balli latino-americani, si è infatti affermata come una delle insegnanti e giudici di gara più stimate a livello globale, e ha fondato scuole di danza d’eccellenza in tutto il mondo.

In Italia è diventata un volto amatissimo dal grande pubblico a partire dal 2007, quando ha iniziato a ricoprire il ruolo di presidente di giuria nel programma Ballando con le stelle.