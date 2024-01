Caro Marziano è un programma di reportage realizzati e diretti da Pif che ne è anche il protagonista. A partire da lunedì 29 gennaio 2024, andrà in onda la terza edizione del programma che andrà in onda nell’access prime time di Rai 3, dopo Blob e prima de Il Cavallo e la Torre.

Caro Marziano è un programma di Pierfrancesco Diliberto e Luca Monarca, prodotto da Fremantle per Rai Cultura. La regia è a cura di Pierfrancesco Diliberto.

Quando va in onda Caro Marziano?

La terza stagione del programma di Pif andrà in onda a partire da lunedì 29 gennaio 2024. Il programma andrà in onda da lunedì a venerdì, alle ore 20:20.

Caro Marziano 2024: puntate

Caro Marziano: anticipazioni puntate 29 gennaio-9 febbraio 2024

In questa terza stagione, Pif tratterà temi attuali, sui quali il dibattito è sempre vivo, come l’ambiente o l’immigrazione, e racconterà anche piccole storie quotidiane degne di essere raccontate ad un pubblico più ampio.

Nelle puntate che andranno in onda in queste prime due settimane, Pif incontrerà Giovanni Storti che, negli ultimi tempi, ha deciso di impegnarsi in prima persona in difesa dell’ambiente e che parlerà del rapporto tra spazi dell’uomo e spazi della natura, all’interno di una grande città. Il comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, infatti, mostrerà a Pif com’è possibile ritagliarsi una piccola porzione di natura selvaggia anche in città, restando semplicemente nel proprio salotto o su un balcone.

Pif racconterà anche la storia di Ismail Drammeh, arrivato in Italia su un barcone dopo aver attraversato l’infernale percorso che, dall’Africa centrale, porta alle coste siciliane. Ismail, oggi, lavora come modello per le più importanti case di moda italiane.

Sempre per quanto riguarda l’immigrazione, Pif percorrerà anche le ultime centinaia di metri, in direzione Trieste, della rotta balcanica, di cui si parla poco ma che riserva comunque esperienze lancinanti a chi la percorre.

Caro Marziano: il programma

Realizzato sulla falsariga de Il Testimone, Caro Marziano ha l’obiettivo di raccontare il presente a chi verrà in futuro attraverso dei brevi reportage, dalla durata di circa venti minuti, riguardanti storie, volti e luoghi dell’Italia contemporanea che vengono raccontati ad un ipotetico visitatore alieno.

I protagonisti di ogni puntata affideranno a Pif un messaggio (che il marziano del titolo leggerà il giorno in cui verrà a trovarci…) che chiuderà ogni puntata.

Caro Marziano: Pif

Per quanto riguarda il piccolo schermo, Pif, attore, regista, sceneggiatore, scrittore e conduttore, ha vestito i panni di Iena nell’omonimo programma di Italia 1 dal 2000 al 2011 e nel 2016.

Il Testimone, invece, è un programma di Pif andato in onda su MTV e TV8 dal 2007 al 2017 e tornato in onda nel 2021 su Sky Documentaries.

La prima edizione di Caro Marziano, composta da 38 puntate, invece, è andata in onda nel 2017 mentre la seconda edizione, formata da 50 puntate, è andata in onda nel 2023.

Altri programmi tv ai quali Pif ha preso parte sono Candid & Video Show, Sanremo & Sanromolo, MTV Italia Awards, Danza con me e Il candidato va alle elezioni.

Caro Marziano su RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 3, si può vedere in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smaprthone. Su RaiPlay, si possono anche recuperare le puntate dopo la messa in onda.