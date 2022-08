È morta Carmen Scivittaro, l’indimenticabile Teresa di “Un posto al sole”, la soap opera di Rai 3. L’attrice aveva 77 anni e, ad annunciare la sua scomparsa, è stato -tra i primi- Alberto Rossi che interpreta Michele Saviani. L’uomo, via Instagram, ha pubblicato un breve video nelle sue Instagram Stories, provato e in lacrime, nel dare l’addio e nel condividere la notizia:

“Purtroppo è successo l’inevitabile. È una notizia che non avremmo mai voluto avere. Sapevate che Carmen non era con noi da parecchio tempo, per motivi prima di salute del fratello, poi di salute suoi. Era da un po’ che non la sentivamo, perché non voleva che la contattassimo. È arrivata questa notizia. Venticinque anni insieme. Camerino accanto. Una grande artista, una grande professionista. Niente, è così. Salve a tutti”.

Poche parole, pronunciate a fatica dall’attore, uno dei volti storici di “Un posto al sole” che ben conosceva Carmen Scivittaro. Nella soap opera, il ruolo di Teresa Diacono è entrato a far parte del cast nel 1998 e l’attrice è rimasta per decenni, scegliendo poi di abbandonare il set nel 2018. Inizialmente furono motivi legati alla salute del fratello che portarono la Scivittaro a questa decisione. Poi, come raccontato da Alberto Rossi, fu proprio la stessa Carmen ad ammalarsi. Fino alla notizia di queste ore, con l’addio ad una delle attrici che si è fatta più amare, nella sua genuinità e col suo personaggio, all’interno del cast di “Un posto al sole”. Un lutto che ha scosso gli attori e i fan, addolorati da questa scomparsa.

“Ora sarà VERAMENTE tutto diverso, tutto… 💔💔💔💔💔💔” sono le parole che l’attore ha voluto condividere sul suo profilo social, insieme ad un tenero scatto della sua ex collega di lavoro.

Anche Walter Melchionda, che ha il ruolo del vigile Cotugno, via Facebook, ha ricordato e dato l’ultimo saluto all’attrice.

Cara Teresa R.I.P. Un dispiacere enorme ❤️🙏🏼( Carmen Scivittaro) Posted by Walter Melchionda on Sunday, August 14, 2022

Nella carriera di Carmen Scivittaro, prima di approdare a “Un posto al sole”, c’è stato anche cinema e teatro. Sui palchi ha fatto parte del cast di opere come La gatta Cenerentola di Roberto De Simone o Ceneri di Beckett di Lello Serao per poi dedicarsi anche ad alcune pellicole cinematografiche come “La posta in gioco” e “Il verificatore” (usciti tra la fine degli anni ’80 e gli anni ’90). In tv ha fatto parte de “La nuova squadra” ma è sicuramente nei panni di Teresa Diacono che ha fatto affezionare, per anni, il grande pubblico.