Carlotta Mantovan e la tenera foto con la foto Stella Frizzi: bellissime

Carlotta Mantovan e la tenera foto con la figlia Stella Frizzi pubblicata sui social è commovente: le due sono bellissime.

Scatti teneri e spontanei quelli condivisi da Carlotta Mantovan sul suo account Instagram. La showgirl ha pubblicato delle immagini dove appare con la figlia Stella, nata dall’unione con Fabrizio Frizzi. La 12enne è molto legata alla mamma che da quando è rimasta vedova si è dedicata a lei in modo totalitario. Solo recentemente Carlotta è tornata in tv. Ha accettato di partecipare a Ballando con le stelle, dove ha dimostrato di essere un’artista di talento e con tanta voglia di vivere. Ma la priorità della Mantovan resta la figlia Stella, anche se oggi è una giovane adolescente e sta crescendo, è consapevole che ha bisogno di lei.

Frizzi e Carlotta erano una coppia affiatata e innamorata, il conduttore era molto felice di essere diventato papà e trascorreva molto tempo con la figlia, nonostante gli impegni lavorativi. Dalla sua morte sono trascorsi 7 anni, ma per la Mantovan il ricordo è ancora molto vivo e presente: “In questi anni ho concentrato ogni singola energia su mia figlia. Lei è stata la mia priorità e la mia forza.” Ha più volte dichiarato. Per dare stabilità e serenità alla figlia Carlotta ha scelto di andare a vivere in un piccolo paesino francese ed oggi è convinta di aver preso la decisione giusta.

Stella è una ragazza dolcissima, che somiglia molto al padre: “Ha lo stesso sorriso, la stessa gentilezza e affabilità del papà. Ha preso il meglio di noi”. Oggi la Mantovan ha trovato un suo equilibrio interiore e personale e secondo alcuni rumors avrebbe anche un nuovo amore di cui non si conosce nulla. L’ex concorrente di Ballando con le stelle non ama parlare del suo privato e questo anche per proteggere la figlia Stella dal gossip e dall’eco mediatico.

Carlotta Mantovan e la figlia Stella: gli scatti insieme commuovono

Carlotta Mantovan preferisce mantenere un basso profilo, ma non manca di condividere sui social gli scatti che la ritraggono con Stella. Il volto della ragazzina non è pubblico, ma è evidente che il rapporto mamma e figlia è perfetto. Baci, abbracci, sorrisi, tra le due c’è serenità e affetto e tanta tenerezza che i followers non poteva non notare:

“Il sorriso del suo meraviglioso papà“, ha commentato un utente. E ancora: “Grazie mille a te, Carlotta, per aver condiviso le foto tue e di Stella. Vedervi sorridere e’ la cosa più bella. Vi auguro tanta felicità.” Sei una mamma speciale ti parlo da figlia cresciuta come Stella con il papà in cielo e una super mamma come te Carlotta”. Gli scatti hanno ricevuto tantissimi like che confermano quanto la Mantovan sia amata dal pubblico che non ha dimenticato Fabrizio Frizzi.

Stella Frizzi, la 12enne ha lo stesso sorriso del papà

Stella Frizzi, la dodicenne somiglia molto al papà. Nonostante Carlotta Mantovan ha scelto di non esporla sui social, appare visibile che la giovane ragazzina ricordi il padre. Ha un sorriso contagioso e a quanto pare è una persona allegra e positiva proprio come era Fabrizio Frizzi. I followers della Mantovan non hanno potuto far altro che complimentarsi con la mamma per essersi impegnata a dare alla figlia stabilità e serenità e a quanto pare ci è riuscita.

Carlotta in questi anni ha ricevuto il sostegno di molto personaggi della tv. Da Milly Carlucci che era legata da un’amicizia profonda con Frizzi a Antonella Clerici, ma anche Paola Perego la Mantovan ha più volte ammesso di non essersi mai sentita sola. Avere al fianco chi ha lavorato e conosciuto Fabrizio nel suo privato per lei è stato molto importante.