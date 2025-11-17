Carlo Verdone, compleanno da Sindaco: Roma ringrazia un simbolo della televisione e del cinema italiano

Durante la promozione del film “In viaggio con papà”, Carlo Verdone era solito girare per gli studi televisivi delle varie trasmissioni dove era invitato in compagnia di Alberto Sordi, che vestiva i panni del padre del celebre attore e (oggi) regista. Una gag che ha sempre funzionato: quella del papà che porta in giro il figlio primogenito con la voce particolarmente buffa e le movenze goffe ma sincere. Sordi e Verdone erano considerati una strana coppia artistica che, però, colpiva nel segno per alchimia ed efficacia.

Gli effetti si sono visti tra piccolo e grande schermo. Attualmente Verdone spegne 75 candeline e insegue (ancora) metaforicamente Alberto Sordi. Come è accaduto all’interprete romano nel 2000, anche Verdone è chiamato a vestire i panni di Sindaco di Roma per un giorno. L’idea e l’iniziativa è venuta in mente a Roberto Gualtieri, in occasione dei 75 anni dell’interprete e regista.

Carlo Verdone, Sindaco di Roma per i 75 anni

Il giorno del genetliaco, dunque, diventa un’ulteriore occasione per vedere Sordi e Verdone uniti. L’allievo non supera il maestro, stavolta gli cammina a fianco. In un viaggio ideale fra arte, emozione e sentimento. Entrambi, dal 17 novembre 2025, possono essere considerati simboli di una città eterna come Roma.

Magari più di qualcuno lo faceva anche prima, nell’attività immaginaria e personale di elevare i due grandi artisti a icone del nostro tempo e rappresentanti di una romanità in disuso. Nessuno come Verdone, nessuno come Sordi, ha saputo raccontare vizi e virtù di una città tanto bella quanto contraddittoria e piena di cicatrici.

L’arrivo in periferia tra applausi, abbracci e sorrisi

Gualtieri, nel giorno del compleanno di Verdone, ha ricordato come l’uomo abbia avvicinato moltissimi all’arte cinematografica e televisiva e come i suoi prodotti – anche a distanza di anni – siano ancora profondamente attuali. Una lungimiranza che Verdone, in ricordo di Sordi e non solo, vuole riportare anche nelle periferie. Nel giorno, infatti, che lo vede anche Primo Cittadino della Città Eterna, Verdone intende arrivare nei quartieri meno battuti della Capitale: “Dove ci sono – ha detto incalzato dai giornalisti – i veri problemi e anche le menti più creative”.

Per Carlo Verdone, dunque, tutto è ispirazione e persino questo giorno di festa (che lo vede con la fascia tricolore in primo piano) diventa momento di condivisione. Utile per prendere qualche appunto: l’attore e regista Sindaco di Roma ci è già diventato nella serie Vita da Carlo e anche in qualche spezzone televisivo più celebre, come il discorso che fece all’interno della trasmissione “Orgoglio coatto”. Esperimento contenutistico dei primi anni Duemila. Oggi, invece, Verdone Sindaco di Roma – seppur per un giorno – lo è davvero e vuole cogliere ogni momento a disposizione. Sorprendendosi una volta di più in vista delle sue prossime sfide professionali e non solo.

L’impegno per il cinema e non solo

Il Curriculum di Verdone parla da sè. Film e serie tv come cartoline di generazioni che cercano una propria dimensione e la trovano, forse, tra i titoli di coda dei diversi lungometraggi ripensando alle scene più rappresentative. L’interprete e regista da oggi, però, è anche una voce ulteriormente autorevole dal punto di vista sociale e politico. Non solo per le Lauree Honoris Causa in Medicina e Farmacologia che ha ricevuto e per l’iniziativa del Sindaco Gualtieri, ma anche per l’impegno che mostra in favore della settima arte e non solo.

Verdone ha sempre difeso, a parole e con i fatti, le maestranze di un settore sempre più falcidiato. L’intrattenimento in tv e al cinema sta diventando un lusso. Tagli e ridimensionamenti rischiano di far saltare parecchie carriere e compromettere un futuro ancora ricco di possibilità per chi ha davvero qualcosa da raccontare. A Carlo Verdone l’ispirazione non è mai mancata, ma ora è diventato anche un riferimento per gli altri: quando (e se) parla Verdone, la comunità ascolta partecipe. Questa è forse l’eredità più significativa che ha preso da Alberto Sordi: non solo la capacità di farsi amare, ma anche e soprattutto quella di farsi ascoltare nella frenesia della quotidianità.

Figlio di Roma, come Alberto Sordi

All’interno di una routine sempre più opprimente, c’è ancora chi trova il tempo e la voglia di fermarsi quando Verdone racconta un aneddoto o propone una strategia per l’avvenire. Una sorta di riequilibratore sociale passato dalla televisione e arrivato al cinema per rimanere, una volta per tutte, nei cuori di migliaia di persone. Se c’è un regalo per cui essere grati in questo genetliaco particolare, è proprio quello che rimanda al sorriso di una comunità che – nonostante le controversie e le continue difficoltà – lo accoglie ancora come un figlio. Esattamente come faceva Sordi durante “In viaggio con papà”. E Verdone, oggi come allora, può soltanto dire grazie cullandosi in un sogno ad occhi aperti non ancora finito.