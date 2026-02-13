Carlo Conti rompe il silenzio sul caso Pucci: le parole del conduttore di Sanremo 2026

L’attesa per il Festival di Sanremo 2026 si è accesa ufficialmente. A distanza di undici giorni dall’inizio della kermesse musicale, gli annunci di Carlo Conti continuano così come le polemiche. La scelta del direttore artistico di portare sul palco del Teatro Ariston Andrea Pucci e la successiva scelta del comico di rinunciare alla co-conduzione del Festival per le critiche ricevute, hanno infiammato la vigilia di Sanremo 2026.

A provare a placare il clima è stato lo stesso Carlo Conti che, in un intervento telefonico durante la trasmissione La Pennicanza di Fiorello su Rai Radio 2, ha finalmente affrontato il “caso Andrea Pucci”, spiegando il motivo per cui aveva deciso di portare a Sanremo anche Andrea Pucci.

Carlo Conti: la verità sulla scelta di Andrea Pucci a Sanremo 2026

Fiorello che, nelle varie puntate de La Pennincanza sta parlando spesso di Sanremo 2026, ha deciso di fare chiarezza sul caso Pucci telefonando a Carlo Conti che, rispondendo alle domande dello showman, ha ammesso che non si sarebbe mai aspettato un simile epilogo della vicenda. “Mi dispiace molto per Andrea, sia dal punto di vista umano che professionale. È stata una sua scelta autonoma stare a casa. La mia selezione era basata su un artista che riempie i teatri: non vado a vedere cosa scrivono i comici sui social”, le parole del direttore artistico.

Conti ha poi sottolineato lo stupore per come una scelta artistica si sia trasformata in un “affare di Stato” smentendo inoltre le voci secondo cui la supermodella Irina Shayk sarebbe stata chiamata per sostituire il comico: “Era già prevista, non sostituisce nessuno“, ha chiarito categorico.

Carlo Conti, poi ha confermato la presenza di Pilar Fogliati, attrice tra le più apprezzate dell’attuale panorama artistico italiano, come co-conduttrice della seconda serata. Il direttore artistico, poi, come si vociferava, ai microfoni del Tg1 ha confermato anche la presenza, in qualità di super ospiti internazionali, di Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

Prima di chiudere il collegamento con Fiorello, poi, Conti ha voluto regalare al pubblico de La Pennicanza, uno scoop mai rivelato prima, annunciando la line-up degli artisti che si esibiranno sul Palco Suzuki in Piazza Colombo: Gaia si esibirà durante la prima serata; Bresh sarà il protagonista del mercoledì mentre sul palco Suzuki della terza serata ci saranno i The Kolors. Infine, Francesco Gabbani sarà il protagonista del venerdì mentre durante la serata finale si esibiranno i Pooh.

Le sorprese, dunque, per il pubblico del Festival di Sanremo 2026 non sono ancora finite: per la finalissima di sabato 28 febbraio 2026, infatti, Conti potrebbe annunciare un altro ospite stellare.