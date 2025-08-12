Carlo Conti, rivoluzione a Tale e Quale Show: la novità introdotta

Da tempo ormai, appuntamento fisso per milioni di telespettatori, Tale e Quale Show vuole continuare a regalare momenti di grande spettacolo con le trasformazioni sorprendenti dei concorrenti. Carlo Conti, padrone di casa sin dalla prima edizione, ha sempre dimostrato di saper rinfrescare la formula del programma senza tradirne l’essenza e in questi giorni, a poche settimane dall’avvio della nuova stagione, arriva una voce che conferma questa sua volontà.

Secondo indiscrezioni, il conduttore sarebbe pronto a introdurre un elemento inedito nel meccanismo della trasmissione. Nulla di rivoluzionario, per non perdere l’identità e lo spirito del format, ma abbastanza da catturare l’attenzione di chi segue con passione il talent dedicato alle imitazioni.

L’idea, che si ispira a un collaudato espediente televisivo di un altro grande show Rai, potrebbe portare in studio volti noti del cinema e della televisione in un ruolo mai sperimentato prima.La nuova edizione, che prenderà il via venerdì 26 settembre in prima serata, si preannuncia quindi ricca di sorprese.

L’arrivo delle “imitatrici per una notte”

Qualcosa bolle in pentola per Tale e Quale Show. L’ipotesi più accreditata parla dell’introduzione delle cosiddette imitatrici per una notte: personalità famose chiamate a calarsi, solo per un’esibizione, nei panni di grandi artisti della musica. Un esperimento che unirebbe l’appeal del volto ospite con la magia delle trasformazioni sceniche e vocali tipiche del programma. Cosa ricorda la formula? Ovviamente Ballando con le Stelle.

Carlo Conti probabilmente ispirato dallo show di Milly Carlucci ha deciso di seguirne le orme e tra i nomi emersi ci sarebbero già quelli di tre attrici molto conosciute: Nadia Rinaldi, Serena Grandi e Nina Soldano. Sia Rinaldi che Grandi proprio qualche settimana fa erano finite al centro dell’attenzione mediatica per uno sfogo sui social sui provini dei programmi televisivi, presumibilmente in particolare quello dell’atteso programma di Carlo Conti. Tuttavia, non c’è alcun dubbio che la popolarità e il carisma di ciascuna di loro portino uno stile unico, capace di trasformarsi in imitazioni memorabili.

L’introduzione di questa novità andrebbe a creare un momento extra all’interno della gara per alleggerire il ritmo e sorprendere anche i giudici, che per una volta potrebbero trovarsi a valutare un’esibizione completamente estemporanea.

Anche quest’anno Carlo Conti potrà contare sulla presenza di Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi al tavolo dei giudici,mentre il cast ufficiale, già annunciato, comprende volti provenienti dalla musica, dalla televisione e dal web: Pamela Petrarolo, il duo Le Donatella, Marina Valdemoro Maino, Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Samuele Cavallo, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Beppe Quintale e la coppia comica Insinna & Cirilli. Per ora, però, la produzione mantiene il più stretto riserbo, lasciando che siano i rumor a fare il loro corso. E il pubblico, come sempre, è pronto a farsi sorprendere.