Carlo Conti in giuria, alla conduzione Nicola Savino: le novità di Tali e Quali

Tali e quali torna nel palinsesto Rai. Lo show spin-off di Tale e quale show è stato confermato nella programmazione del 2026 della rete di stato, ma subirà diversi cambiamenti. Talent, che ha riscontrato il favore del pubblico, lascia spazio alle persone sconosciute di esibirsi imitando i grandi della musica: diversi i protagonisti che hanno ottenuto l’attenzione e si sono rivelati dei veri talenti. Nella prossima edizione, che a quanto pare sarà ricca di novità, Carlo Conti cederà il testimone a Nicola Savino, neo volto della scuderia Rai.

Ospite di E’ sempre mezzogiorno, Savino ha parlato dei suoi progetti futuri e ha confermato che la prossima stagione di Tali e quali sarà condotta da lui. Conti tuttavia non lascerà il programma, ma avrà una veste nuova: meno impegnativa e sicuramente più rilassante. Secondo quanto ha riferito Ssvino, imitando Conti, il conduttore toscano siederà a fianco della consolidata giuria formata da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello.

“Tali e Quali? Quello con Carlo Conti e di Carlo Conti? Certo, lo fa Savino, bene bene bene, io mi metto anche in giuria, lo fa Savino. C’è sempre naturalmente la giuria con Cristiano Malgioglio, col mio amico Panariello, e con Alessia Marcuzzi. Basta che si va a casa veloce, via, bene.” Ha scherzato Savino. Nicola è attualmente impegnato nella conduzione di Freeze a fianco di Rocio Munoz Morales ed è tra i personaggi su cui la Rai ha puntato di più nella prossima stagione.

Carlo Conti sostituito a Tali e quali: i motivi

L’impegno di conduttore e di direttore artistico di Sanremo 2026 è per Conti totalizzante, per questo la scelta di ridurre i suoi impegni in tv è stata opportuna. Cedere il testimone di Tali e quali a Savino permette al conduttore toscano di dedicarsi appieno al Festival e a tutti gli eventi collegati. Da mesi Conti è impegnato nell’ascolto e scelta delle canzoni e dei vari artisti, ma è dedico anche all’organizzazione di Sanremo Giovani.

Tuttavia Conti non sarà del tutto assente da Tali e quali: ha infatti accettato il ruolo di giurato. Savino è entusiasta dell’occasione ricevuta e si impegnerà a travolgere il pubblico e a farlo divertire, del resto anche lui ama fare le imitazioni e trova il format molto affine al suo stile di conduzione.

Nicola Savino conduttore di Freeze, il nuovo gioco Rai

Oggi Nicola Savino è alla guida di Freeze, il nuovo gioco Rai in onda in prima serata. Al suo fianco Rocio Munoz Morales, compagna di viaggio vivace e sorridente oltre che bellissima. Ideato dai creatori di LOL, Freeze prevede che otto vip, diversi ogni puntata e divisi a squadre, entrino in una stanza isolata e restino fermi qualsiasi cosa succeda.

Un gioco divertente che sin dalle prime puntate ha attenzionato il pubblico. Nel gioco è presente anche una giuria che arbitra sulle varie manche, giuria formata da Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e un terzo vip che cambia ogni puntata. Per Savino è un momento professionale decisamente produttivo e non può non essere soddisfatto del momento positivo.