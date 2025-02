Carlo Conti non avrà suo figlio Matteo fra il pubblico presente al teatro Ariston per le cinque serate del Festival di Sanremo

Niente più figlio del conduttore del Festival in prima fila all’Ariston. Con Carlo Conti viene meno la tradizione consolidatasi nelle edizioni di Amadeus, quando José Sebastiani, figlio del conduttore e della moglie Giovanna Civitillo, era diventata una presenza fissa, insieme alla madre, di tutte le serate della kermesse. Matteo Conti, che proprio oggi, 8 febbraio, compie 11 anni, non sarà presente al teatro Ariston durante le cinque serate del Festival di Sanremo.

A rivelarlo è stato lo stesso Conti all’interno del podcast Supernova. Ha spiegato, infatti, che sia il figlio che la moglie saranno presenti a Sanremo nella settimana del Festival. Il figlio Matteo ha però fin da subito detto al padre di non essere interessato alla vita mondana festivaliera e di volere seguire il Festival dalla propria camera d’hotel.

“Mi ha già detto: io non ci vengo la sera. Non mi presentare nessuno, non voglio conoscere nessuno” ha spiegato Conti ad Alessandro Cattelan, conduttore del podcast. “Ha detto: ti aspetto in albergo, almeno mi metto in pigiama” ha proseguito poi il conduttore.

Dunque, durante la settimana sanremese, il pubblico televisivo non conoscerà il volto del figlio di Carlo Conti. Il volto di Matteo, infatti, non è stato mai mostrato pubblicamente, dato che Conti e la moglie Francesca Vaccaro hanno sempre deciso di non esporlo né sui social (se non con i giusti accorgimenti per coprirne il volto) né in foto su giornali.

A proposito di questo, lo stesso Conti ha raccontato un divertente aneddoto sul figlio proprio a Cattelan: “Una volta mia moglie stava sfogliando un giornale in cui c’era una nostra foto e c’era il volto di Matteo pixellato. Allora Matteo dice: perché non mi ci vedo in questa foto?”.

In platea al teatro Ariston, durante le cinque serate del Festival, si può invece immaginare che sarà presente la moglie di Carlo Conti.