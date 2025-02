Commozione per Carlo Conti nel corso della conferenza stampa per la prima serata del Festival di Sanremo 2025. A fare scendere qualche lacrima sul viso del conduttore è stato il ricordo della madre, che lo ha cresciuto da sola. Il padre di Carlo Conti, infatti, è scomparso solo dopo diciotto mesi dalla sua nascita.

“Sono stato tirato su solo dalla mia mamma, perché mio babbo è morto che avevo diciotto mesi. Era una donna fortissima, per questo forse ho una grande stima e un grande rispetto verso le donne” stava spiegando Conti rispondendo a una domanda. La voce, però, si rompe e negli occhi del conduttore si iniziano a intravedere alcune lacrime.

“Mi ha insegnato due cose fondamentali: il rispetto e l’onestà” ha concluso Conti, prima di asciugarsi le lacrime dietro gli occhiali. “Sto incominciando a invecchiare” ha detto sorridendo il conduttore, che ha poi voluto aggiungere: “Pensate, faceva un sacco di mestieri per tirare su sto zuzzerellone. Però non è mai mancata una sera o un pranzo la tavola apparecchiata, anche solo per noi due”.

Al termine della conferenza stampa Conti ha poi osservato: “Mi scuso davvero se prima mi sono commosso. Insomma è umano. Però ho una certezza che ho capito oggi: se quando avevo diciotto mesi fosse morta la mia mamma invece del mio babbo, io oggi non sarei qui”.

In passato Carlo Conti ha parlato più volte della madre, che lo ha cresciuto dopo essere rimasta da sola per la prematura scomparsa del marito. Lolette faceva l’infermiera e ha sempre supportato il figlio nella sua carriera artistica, anche quando ha lasciato il lavoro in banca per buttarsi a pieno nel mondo dello spettacolo. La donna è scomparsa nei primi anni Duemila, non potendo conoscere né il nipote Matteo né i principali successi di Carlo Conti, compresi i suoi Festival.