Si chiamerà semplicemente Carla, ma da subito sarà chiaro di quale Carla si parlerà. E’ il film-tv annunciato oggi da Rai Fiction ed Anele, che porteranno in tv, su Raiuno, la vita di Carla Fracci, una delle più grandi étoile del XX secolo, definita nel 1981 dal New York Times “prima ballerina assoluta”.

Ad interpretarla, come già trapelato nelle settimane scorse, sarà Alessandra Mastronardi, che torna così sulla prima rete Rai dopo il successo de L’Allieva (sulla cui quarta stagione resta ancora il mistero, soprattutto per quanto riguarda la presenza della Mastronardi). Le riprese sono iniziate tra Roma ed Orvieto, ma nelle prossime settimane si sposteranno a Milano.

Qui, avverrà un fatto storico: per la prima volta, infatti, il Teatro alla Scala aprirà le porte alle riprese di una fiction televisiva. D’altra parte non poteva essere diversamente, considerato il legame con Carla Fracci: dai primi passi, all’accademia proprio del Teatro alla Scala nel 1946, al diploma nel 1954 fino a diventare prima ballerina nel 1958.

Il film-tv, in cento minuti, racconterà la vita di Carla Fracci, mostrandocela fin da bambina durante il dopoguerra, passando poi per l’adolescenza e giungendo ad una Carla giovane donna nella Milano degli anni ’50-’60. Scritto da Graziano Diana e Chiara Laudani, con la collaborazione di Emanuele Imbucci e Fabio Scamoni e la regia dello stesso Imbucci, Carla mostrerà anche la tenacia della ballerina nelle sue difficili scelte, come quella di voler diventare madre in un momento molto importante della sua carriera.

L’istinto, la passione e la determinazione saranno quindi centrali nel racconto di una delle più grandi donne del nostro Paese. Carla sarà liberamente tratto dall’autobiografia “Passo dopo passo–La mia storia” (edita da Mondadori e disponibile anche in e-book) e vedrà la collaborazione della stessa Fracci nelle vesti di consulente, insieme al marito Beppe Menegatti ed alla loro collaboratrice storica Luisa Graziadei. La messa in onda, presumibilmente, sarà nella prossima stagione televisiva.