Carla: chi è la mamma di Stefano Miele del Grande Fratello 2024

Nel corso della trentasettesima puntata del ‘Grande Fratello 2024′ in onda, stasera, lunedì 19 febbraio, Stefano Miele ha ricevuto una sorpresa da sua mamma Carla. La donna, piuttosto lontana dal mono dello spettacolo, ha avuto un ruolo fondamentale nella sua formazione professionale. E’ stata la musa ispiratrice nel campo della moda. Hanno un rapporto simbiotico che si è rafforzato negli anni.

Conosciamola meglio:

Chi è Carla mamma di Stefano Miele del Grande Fratello 2024? Età, lavoro, cognome, Instagram

Ad, oggi, non abbiamo info molto dettagliate sul cognome della madre del concorrente del reality di Canale 5. Sappiamo, però, che ha 71 anni ed è mamma di un altro ragazzo, Nicolò. E’ nonna del piccolo Ettore. La sua presenza su Instagram è circoscritta ad alcune foto postate dal figlio sull’account personale. Sappiamo, però, che è titolare di un negozio di scarpe a Gaeta.

“Ho sempre voluto disegnare scarpe, però non ne ho mai avuto piena coscienza. Ma con il tempo ho capito di essere un esperto e di avere un gusto preciso legato alla mia famiglia, alla mia origine che è Gaeta. Lì mia mamma ha avuto per 50 anni un negozio di scarpe. Ne vendeva di bellissime, tra cui zeppe di sughero che mi sono rimaste impresse” ha rivelato l’imprenditore, nel 2021, in un’intervista rilasciata a MilanoFinanza.

Chi è Stefano Miele del Grande Fratello: la scheda

Stefano Miele, nato a Formia (LT) il 18 settembre 1990 sotto il segno della Vergine, è uno dei nomi emergenti nel fashion di Milano dove ha lanciato una collezione di scarpe, un atto d’amore per la madre che, per 50 anni, le ha vendute nel suo negozio di Gaeta. Ha 33 anni.

Stefano ammirava e rimirava le scarpe sugli scaffali, soprattutto le zeppe di sughero che, nella sua prima collezione, sono diventate un must del suo brand.

Tra le sue esperienze lavorative precedenti un periodo di lavoro negli showroom di New York, poi Londra da Tom Ford e quindi Milano da Miu Miu.