Stefano Miele: chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello 2023

Nel comunicato stampa della nuova puntata del ‘Grande Fratello 2023’, in onda, stasera, sabato 23 dicembre 2023, in prima serata, su Canale 5, si annuncia l’ingresso ufficiale di due nuovi concorrenti ovvero “l’imprenditore Sergio D’Ottavi e lo stilista Stefano Miele“.

Conosciamo meglio Stefano Miele:

Chi è Stefano Miele del Grande Fratello 2023? Età, lavoro, Instagram

“E’ uno stilista e direttore creativo di un prestigioso brand di moda. Presentandosi agli utenti sul portale della sua azienda, che si chiama Haus of Honey, svela alcune peculiarità della sua persona e del suo carattere: “È naturalmente creativo, cromatico, appassionato e attento al dettaglio per definizione. Dal primo amore di un bambino, che vide tutte quelle scarpe già da piccolo, mentre trascorreva molti pomeriggi nel negozio della madre a Gaeta. I suoi occhi scrutavano forme, piedi, curve e tacchi, visioni e desideri. Sognando il suo futuro nel mondo del teatro, Stefano Miele cresce e si immerge nel mondo delle calzature, in una storia tipica della cultura italiana che lo porta a lavorare per marchi di lusso dalla fantasia dei disegni del bambino fino al passo decisivo del ritorno alle origini.”.

“Sono un orso, pigro, goloso, ma quando c’è bisogno attacco” diceva di sé, appena due anni fa, nel corso di una lunga intervista a ‘Milanoefinanza’

“Mi chiamo Stefano Miele e a casa sono circondato da orsi. Haus come omaggio al Bauhaus, all’inclusività di una scuola dove non era richiesta alcuna formazione per entrare, affinché gli studenti potessero esprimersi istintivamente. L’istinto era legato alla novità”.

Il suo profilo Instagram, @stefanomiele_ ad oggi, conta oltre 22 mila followers.

E’ uno tra i migliori amici di Tommaso Zorzi, vincitore di qualche edizione fa del ‘Grande Fratello Vip’. In passato, le proprie zeppe sono state indossate anche da Ilary Blasi ed Aurora Ramazzotti.

Romperà tutti gli equilibri all’interno del loft di Cinecittà con la propria personalità estrosa e coinvolgente?