“Cosa ho scoperto sul cellulare di Benedetta”. Il dramma di Caressa e l’incidente sfiorato

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono una delle coppie più consolidate e più amate del panorama televisivo. Colleghi, lui a Sky da molti anni, voce e volto del calcio italiano e internazionale, lei per anni a Studio Aperto e poi protagonista di cooking show dopo l’enorme successo del suo primo format casalingo, Cotto e Mangiato.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi: l’equivoco

Ospiti del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Fabio Caressa ha svelato davanti alla moglie Benedetta un aneddoto che per qualche ora ha messo a dura prova la loro serenità coniugale.

Il giornalista sportivo ha raccontato di essersi svegliato nel cuore della notte sentendo vibrare il telefono della moglie. Mezzo addormentato, ha letto un messaggio che lo ha lasciato di stucco: “Amore, atterrato a Hong Kong”.

Ciò che ha mandato Caressa nel pallone non è stato tanto il contenuto del messaggio, quanto il mittente: un contatto salvato semplicemente come “B.”. Un dettaglio che, a quell’ora e senza alcun contesto, è suonato come un campanello d’allarme. Nella sua testa hanno iniziato a formarsi mille domande: chi era questa misteriosa B.? Perché un nome così generico? E soprattutto, perché quella persona scriveva “amore”?

La reazione di Benedetta Parodi

All’alba, Caressa ha deciso di affrontare la questione senza giri di parole. Appena la moglie si è svegliata, le ha chiesto senza mezzi termini: “Chi sarebbe questo B?”. La conduttrice inizialmente non ha capito di cosa stesse parlando il marito. Quando Fabio le ha mostrato il telefono, Benedetta ha preso immediatamente in mano la situazione chiamando il numero.

L’uomo misterioso non ha risposto perché il telefono risultava non raggiungibile. Alla fine, la verità è emersa in tutta la sua semplicità: si trattava del padre di una bambina conosciuta in vacanza, anche lei di nome Benedetta. Da qui quel “B.” salvato in rubrica senza troppi pensieri dalla conduttrice.

Un equivoco da commedia

Benedetta Parodi ha raccontato di essere rimasta del tutto tranquilla durante tutta la vicenda: “Ero tranquillissima, non capivo davvero cosa stesse succedendo. Io pensavo: ma dov’è il problema?”. Caressa, con la sua solita ironia, ha replicato: “Eh, beata te. Io mi stavo già agitando”.

L’episodio si è risolto con una risata e senza alcuna conseguenza, confermando la solidità del rapporto tra i due volti noti della televisione italiana. Una storia da commedia romantica che la coppia oggi rievoca con leggerezza, a dimostrazione di un matrimonio basato sulla sincerità e sulla fiducia reciproca.

Insieme in TV su Netflix

Proprio in questi giorni Benedetta Parodi e Fabio Caressa stanno facendo il loro esordio, conducendo insieme – è la prima volta – il nuovo dating show di Netflix “L’amore è cieco: Italia”, l’adattamento italiano del format “Love is Blind”, dove coppie si fidanzano senza essersi mai viste. Ogni storia viene approfondita dalla prima conoscenza, solo telefonica, al matrimonio vero e proprio.

Anche per Fabio e Benedetta, ormai veterani dei meccanismi televisivi, ospiti di successo lo scorso anno anche a Ballando con le Stelle, si tratta di un esordio, protagonisti di una nuova fase della loro carriera televisiva, che li vede alla loro prima conduzione di coppia di un programma.