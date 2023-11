Ballando con le Stelle, Milly Carlucci smentisce la rissa tra Caprarica e Mammucari

Milly Carlucci ha sentito l’esigenza di chiarire che nella Sala delle Stelle di Ballando non si sarebbe consumata alcuna rissa lo scorso sabato sera. Tutto parte da un retroscena riportato da DavideMaggio.it la scorsa domenica, dove si parlava di “rissa sfiorata” tra Antonio Caprarica e Teo Mammucari. Stando a quanto riportato dal sito, i due avrebbero avuto un confronto particolarmente acceso in Sala delle Stelle dopo il rientro di Mammucari dall’esibizione in studio.

Mammucari aveva infatti dato del cane a Caprarica: “Sei un molosso malato, senza una zampa”. “Caro Teo, io sono un molosso gentiluomo, tu sei un maleducato un po’ cafone” aveva replicato Caprarica. Lo scontro tra i due si sarebbe acceso a tal punto, che, secondo la ricostruzione di DavideMaggio.it, qualcuno sarebbe dovuto intervenire per separarli fisicamente.

Milly Carlucci, con un video postato sulle pagine social di Ballando con le Stelle, ha voluto smentire la presunta rissa – per correttezza, però, bisogna ribadire che il sito DavideMaggio.it aveva parlato di una “rissa sfiorata”. Le riprese della Sala delle Stelle hanno portato ad osservare un minuto e dieci secondi di discussione tra Antonio Caprarica e Teo Mammucari.

Viene definita “una discussione con toni accesi […] nei limiti di una dialettica civile, in cui non sono volate parolacce o cose di questo genere”. Il video si conclude con la Carlucci che definisce Caprarica e Mammucari “due belle persone”, cercando quindi di distendere i toni.

Caprarica, però, raggiunto sempre da DavideMaggio.it, ha raccontato ciò che sarebbe avvenuto sabato sera:

Quando lui (Mammucari, ndr) è rientrato nella Sala delle Stelle facendo finta di niente, io gli dico: “Tu adesso ti devi scusare pubblicamente per le espressioni da maleducato che hai adoperato“. E lui: “Ma io non ho detto niente, in fin dei conti tu hai detto che mi davi delle bastonate“. “No, io ti avevo detto semplicemente che se continuavi a chiamarmi tronco di legno, i tronchi alla fine si trasformano in bastoni in molti casi“. Ho detto questo, non che gli avrei dato una bastonata. E lui: “Ma io no, perchè tu… i giudici ti favoriscono“. “I giudici mi favoriscono? Sei fuori di testa veramente, allora. Veramente sei un caso serio“. E gli dico che queste non sono delle battute ma delle trovate da comico di terza fila. Questo è stato il tenore, dopodiché gli altri si sono allarmati e la mia ballerina mi ha detto “lascia perdere“, la sua gli ha detto “lascia perdere“, e ci siamo dati le spalle. Buonanotte e fine.

Caprarica ha aggiunto di aver anche valutato la possibilità di abbandonare il programma:

All’inizio avevo detto: “Parlerò con Milly, mi dispiace molto ma così non posso continuare”. Poi sinceramente con altrettanta sincerità ti dico che ho pensato che lasciare sarebbe stata una mancanza di rispetto per il pubblico.

Ora resta da capire se la puntata di Ballando Segreto che ricostruirà la quarta puntata vista dalla Sala delle Stelle mostrerà le immagini di questa discussione. D’altra parte se non ci sono state parolacce e improperi, perché non mostrare le immagini per fare definitivamente chiarezza?