La sfida degli ascolti tra Rai e Mediaset è pronta a rinnovarsi anche il 31 dicembre. Ecco i nomi dei protagonisti che saliranno sul palco.

Capodanno, Rai e Mediaset si sfidano a colpi di musica: chi salirà sui palchi (e a che ora)

Come ogni anno, la sfida televisiva di Capodanno si appresta ad accendere i palinsesti. Rai e Mediaset si contenderanno i favori del pubblico schierando big della musica, conduttori e scalette, tra dirette, concerti e il tradizionale brindisi di mezzanotte. Ma chi salirà sui rispettivi palchi il 31 dicembre?

A fare compagnia al pubblico in attesa dell’arrivo dell’anno nuovo saranno, come di consueto, i concerti di Capodanno, pronti ad attendere il 2026 insieme agli spettatori di Rai 1 e Canale 5. Anche la prima serata di questo 31 dicembre 2025 vedrà andare in onda gli show live, con diversi artisti pronti a salutare il vecchio anno con le loro performance.

Sfida in musica a Capodanno tra Rai e Mediaset: i nomi che saliranno sul palco

Il 31 dicembre di Rai prevede – dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica – l’appuntamento con L’anno che verrà. Anche quest’anno al timone dello show di fine anno troveremo Marco Liorni. La serata evento andrà in onda da Catanzaro. Sul palco si alterneranno numerosi ospiti per tenere compagnia al pubblico in piazza e a quello da casa prima e dopo il conto alla rovescia per l’arrivo del 2026.

Spicca il volto di Orietta Berti tra i nomi dei big confermati. La cantante che ha venduto oltre 16 milioni di dischi in carriera proporrà un medley dei suoi più grandi successi. Ci sarà anche Cristiano Malgioglio, grande protagonista sul piccolo schermo come giurato a Tale e Quale Show. Un altro nome annunciato sul palco del 31 dicembre targato Rai sarà quello di Patty Pravo, attesa anche sul palco dell’Ariston per Sanremo 2026 (condotto sempre da Carlo Conti).

Passando a Canale 5, le anticipazioni sul concerto di Capodanno rivelano che anche quest’anno la conduzione sarà affidata a Federica Panicucci, pronta ad animare la piazza di Bari con Rovazzi al suo fianco a bissare l’esperienza dell’ultima edizione. L’orario dovrebbe essere lo stesso dell’anno scorso (intorno alle 21).

Accanto alla conduttrice di Mattino 5 gli spettatori vedranno un volto molto amato dal pubblico: quello di Gigi D’Alessio. Il cantante è reduce dallo spettacolo Gigi e Vanessa che ha ottenuto un buon riscontro su Canale 5.

Sul fronte degli ospiti, il Capodanno musicale firmato Mediaset vedrà presente Raf, anche lui destinato a calcare il palco del prossimo Festival di Sanremo. Dovrebbe anche essere confermata la presenza dei concorrenti dell’attuale edizione di Amici. Sfida aperta anche a Capodanno dunque tra Rai e Mediaset per il primato nella gara degli ascolti.

Ad avere la meglio in termini di Auditel lo scorso anno nella sfida tra i due concerti di Capodanno nel prime time era stato L’anno che verrà, condotto da Marco Liorni. Lo show di Rai 1 aveva radunato 5,3 milioni di spettatori facendo registrare poco meno del 37% di share. Nettamente distanziato lo show di Federica Panicucci, fermo a circa 3,5 milioni di spettatori a uno share del 25% con punte superiori al 33% nel corso della messa in onda.