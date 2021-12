Capodanno in musica torna, in diretta, questa sera, su Canale 5. Federica Panicucci è al timone del programma che andrà in onda dal Teatro Petruzzelli a Bari. La decisione è stata presa, ovviamente, dopo le decisioni del Governo in merito all’aumento dei contagi legati al Covid-19: stop alle discoteche e alle feste in Piazza. Impossibilitati a festeggiare all’aperto, ecco arrivare la decisione di spostare l’evento previsto all’interno del Teatro.

Con Federica Panicucci saranno numerosi gli ospiti che saliranno sul palco durante le ore di diretta, in attesa del conto alla rovescia per il nuovo anno. Inizialmente confermati Pio e Amedeo (che dal giorno dopo saranno al cinema con il loro film “Ciao belli”), il duo di comici sarà assente poiché risultati positivi al Covid-19. A Bari presenti tanti cantanti pronti ad intrattenere il pubblico in sala e da casa. Tra quelli inizialmente annunciati, citiamo Patty Pravo, Riccardo Fogli, Michele Zarrillo, Annalisa, The Kolors, Federico Rossi, Alfa e Tecla, Bianca Atzei, Boomdabash, Emma Muscat, Alessandro Casillo, Sottotono, Rocco Hunt, Riki, Sergio Sylvestre e Vegas Jones. Purtroppo, anche nel cast musicale, risultano assenti Andrea Damante, Gemelli Diversi e Michele Zarrillo, sostituiti da Ermal Meta, Fabio Rovazzi e Tiromancino. Anche Al Bano, co-conduttore insieme a Federica Panicucci, ha dovuto dare forfait a causa della sua positività al Covid-19, scoperta pochi giorni fa.

Per Capodanno in musica si tratta di un ritorno dopo lo stop dello scorso anno, causa Covid. Mediaset, infatti, aveva deciso di festeggiare l’inizio del 2021 in compagnia del Grande Fratello Vip. L’esperimento, però, non ottenne un buon riscontro da parte del pubblico, soprattutto se confrontato con “L’anno che verrà” in onda su Rai 1. Ed ecco, quindi, per il 2022, la decisione di ritornare alla vecchia formula già rodata, con tutti gli imprevisti legati a questa nuova ondata di Coronavirus che sta colpendo il Paese (e il mondo intero) nelle ultime settimane.

E’ il quarto anno per Federica Panicucci al timone del programma, in onda il 31 dicembre. Nel 2019, pochi mesi prima dell’inizio dell’incubo Covid, Capodanno in musica fu trasmesso sempre da Bari, in Piazza Libertà. Quell’anno, ad esibirsi furono tutti i ragazzi di Amici (in una performance corale) insieme ad altri ospiti sul palco: Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade e Anna Tatangelo.

Nel 2018, Capodanno in musica venne sempre trasmesso da Piazza Libertà, a Bari. Anche in quell’edizione, volti noti diventati appuntamento fisso del Capodanno Mediaset: Annalisa, Benji & Fede, Luca Carboni, Elodie, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, Irama, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gue Pequeno, Ron, Fabio Rovazzi, Tiromancino.

L’anno precedente, invece, il 31 dicembre 2017, l’evento si tenne a Bologna, all’Unipol Arena. La conduzione fu sempre affidata a Federica Panicucci, in compagnia di numerosi artisti: Alexia, Annalisa, Benji & Fede, Michele Bravi, Alex Britti, Federica Carta, Fred De Palma, Elodie, Francesco Gabbani, Chiara Galiazzo, L’Aura, Marco Masini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Nesli, Noemi, Gabry Ponte, Riki, Ron, Enrico Ruggeri, Sergio Sylvestre, Anna Tatangelo, Thomas, Mario Venuti, Michele Zarrillo..

Precedentemente, vi furono, invece, tre edizioni di “Capodanno con Gigi D’Alessio”, dal 2014 al 2016, per attendere e festeggiare l’inizio dell’anno nuovo. Nella prima edizione fu trasmesso da Piazza del Plebiscito a Napoli. L’anno dopo, nel 2015, la location fu Piazza Libertà a Bari e alla conduzione venne scelta anche Mara Venier, insieme all’amico Gigi d’Alessio. Nel 2016 è stato trasmesso da Piazza XX settembre a Civitanova Marche con la partecipazione di Rossella Brescia.

Prima delle tre annate in compagni di Gigi d’Alessio, su Canale 5 si festeggiò –nel 2013- con “Capodanno in musica”. Al timone Serena Autieri e Alvin. Marco Mengoni e Mario Biondi furono tra gli ospiti della serata.