Il Concerto di Capodanno 2025 da Vienna: dirige Riccardo Muti

Il programma del concerto di Capodanno 2025 da Vienna, diretto da Riccardo Muti: come seguirlo in tv e in streaming

Il concerto di Capodanno 2025 da Vienna vede quest’anno alla direzione dei Wiener Philharmoniker il M° Riccardo Muti, alla sua settima volta alla guida del tradizionale concerto dalla Sala d’Oro del Musikverein. Vediamo come seguire il concerto in tv e in live streaming.

Come seguire in tv e in streaming il Concerto di Capodanno 2025 da Vienna

Il concerto dal Musikverein di Vienna viene trasmesso in differita su Rai 2 (e su RaiPlay) mercoledì 1° gennaio alle 13.30 e alle 20.00 in replica su Rai 5. L’evento ha inizio alle 11:15 e sarà possibile seguirlo integralmente in diretta su Rai Radio3.

Il programma del Concerto di Capodanno 2025 da Vienna

Il M° Riccardo Muti torna alla direzione del concerto di Capodanno per la settima volta: la collaborazione di Muti con l’Orchestra Filarmonica di Vienna è iniziata nel 1971 e da allora il M° ha diretto oltre 500 concerti dei Wiener Philharmoniker.

Il 2025 segna il 200esimo anniversario della nascita di Johann Strauss figlio e, per commemorare questa importante ricorrenza, i Wiener Philharmoniker eseguiranno una selezione di opere del celebre compositore austriaco. Gli intermezzi di danza sono curati dalla coreografa Cathy Marston, direttrice del Ballett Zürich, al suo primo Concerto di Capodanno.

Vediamo nel dettaglio il programma del concerto di Capodanno 2025.

Johann Strauss I. – Freiheits-Marsch, op. 226

Freiheits-Marsch, op. 226 Josef Strauss – Dorfschwalben aus Österreich. Walzer, op. 164

Dorfschwalben aus Österreich. Walzer, op. 164 Johann Strauss II. – Demolirer-Polka. Polka francaise, op. 269

Demolirer-Polka. Polka francaise, op. 269 Johann Strauss II . – Lagunen-Walzer, op. 411

. – Lagunen-Walzer, op. 411 Eduard Strauss – Luftig und duftig. Polka schnell, op. 206

– Luftig und duftig. Polka schnell, op. 206 Johann Strauss II. – Ouvertüre zur Operette “Der Zigeunerbaron”

– Ouvertüre zur Operette “Der Zigeunerbaron” Johann Strauss II. – Accelerationen. Walzer, op. 234

– Accelerationen. Walzer, op. 234 Josef Hellmesberger (Sohn) – Fidele Brüder. Marsch aus der Operette “Das Veilchenmädchen”

– Fidele Brüder. Marsch aus der Operette “Das Veilchenmädchen” Constanze Geiger – Ferdinandus-Walzer, op. 10 [Arr. W. Dörner]

– Ferdinandus-Walzer, op. 10 [Arr. W. Dörner] Johann Strauss II. – Entweder – oder! Polka schnell, op. 403

– Entweder – oder! Polka schnell, op. 403 Josef Strauss – Transactionen. Walzer, op. 184

– Transactionen. Walzer, op. 184 Johann Strauss II. – Annen-Polka, op. 117

– Annen-Polka, op. 117 Johann Strauss II. – Tritsch-Tratsch. Polka schnell, op. 214

– Tritsch-Tratsch. Polka schnell, op. 214 Johann Strauss II. – Wein, Weib und Gesang. Walzer, op. 333

La conclusione è sempre sulle note de Il bel Danubio blu (An der schönen blauen Donau) e della Marcia di Radetzky di Johann Strauss II.