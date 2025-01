Da 22 anni il Concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia segna il 1° gennaio di Rai 1: vediamo il programma completo, che si conclude, come tradizione vuole, col brindisi de La traviata

Capodanno 2025, il concerto dalla Fenice in diretta su Rai 1: il programma

Capodanno 2025 vuol dire musica. Il Concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia si conferma, da ormai 22 anni, l’appuntamento di punta del mattino del 1° gennaio e anche oggi, primo giorno del 2025, Rai 1 trasmette in diretta l’evento a partire dalle 12.20. E vediamo i dettagli.

Come seguire in diretta tv e in live streaming il concerto di Capodanno 2025 dalla Fenice

Diretta su Rai 1 e live streaming su RaiPlay a partire dalle 12:20 di mercoledì 1° gennaio 2025 per la seconda parte del programma. Regia tv di Fabrizio Guttuso Alaimo. Il concerto viene trasmesso in replica alle 17:15 su Rai5 e alle 20:30 in replica integrale su Rai Radio3.

Il cast

A dirigere l’Orchestra del teatro La Fenice ritroviamo il M° Daniel Harding. Le arie più celebri dell’opera italiana e straniera sono interpretate dalla soprano Mariangela Sicilia e dal tenore Francesco Demuro. Il M° Alfonso Caiani dirige il Coro del Teatro La Fenice. I momenti di danza sono affidati, invece, all’Aterballetto, con le coreografie di Marcos Morau.

Il programma

Nella sua completezza, il concerto di Capodanno 2025 dura un’ora e 55 minuti con una prima parte esclusivamente strumentale di 35′, un intervallo di 20′ e una seconda parte di un’ora. L’inizio in teatro è infatti previsto alle 11:15.

Prima parte

Ludwig van Beethoven

Sinfonia n. 5 in do minore op. 67

Seconda parte

Gioachino Rossini

La gazza ladra: sinfonia

Ruggero Leoncavallo

Pagliacci: «Din, don, suona vespero»

Giacomo Puccini

Tosca: «Recondita armonia»

La bohème: «Donde lieta uscì»

Ermanno Wolf-Ferrari

I quatro rusteghi: intermezzo

Georges Bizet

L’Arlésienne suite n. 2: Farandole

Charles Gounod

Roméo et Juliette: «Je veux vivre dans le rêve»

Giacomo Puccini

Turandot: «Nessun dorma»

Georges Bizet

Carmen suite n. 2: Danse bohème

arrangiamento di Ernest Guiraud

Giuseppe Verdi

Nabucco: «Va, pensiero, su l’ali dorate»

Giacomo Puccini

Turandot: «Padre augusto»

Giuseppe Verdi

La traviata: «Libiam ne’ lieti calici»