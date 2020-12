Papa Francesco non celebrerà il Te Deum nel pomeriggio di oggi, giovedì 31 dicembre 2020, né la Santa Messa del 1 Gennaio 2021 a causa di una fastidiosa sciatalgia che gli impedisce di officiare la liturgia del passaggio dal vecchio al nuovo anno. Papa Bergoglio, però, terrà l’Angelus di domani, venerdì 1° gennaio, come previsto. La notizia del forfait di Papa Francesco arriva direttamente dalla Sala Stampa Vaticana, che specifica anche il dettaglio delle ‘sostituzioni’.

Il Te Deum in San Pietro, la preghiera di ringraziamento per l’anno appena trascorso in programma oggi alle 17 e in diretta tv su Tv2000, sarà presieduto dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio. La Santa Messa del 1° Gennaio nella solennità della Madre di Dio e della Giornata mondiale della pace sarà, invece, officiata dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin e trasmessa dalle 9.55 su Rai 1 e Tv2000. Come detto, invece, l’Angelus del 1° gennaio sarà recitato da Papa Francesco dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico.

Il forfait di Papa Francesco è stato accolto con dispiacere dai fedeli e come brutto segno per il Nuovo Anno da quelli meno fedeli e più superstiziosi. Con un pizzico di cinismo e uno sguardo incline ai ‘meme’, c’è chi ha pensato a quel fuori programma nella notte del 31 dicembre 2019. Noi ci auguriamo che il Papa torni presto in forma, pronto per la Liturgia dell’Epifania.