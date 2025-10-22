Caos a Forbidden Fruit: Zeynep fa impazzire Alihan, Ender distrugge il matrimonio di Zehra. Le anticipazioni

Zeynep e Ender saranno le grandi protagoniste dei prossimi appuntamenti della soap con i loro piani per sabotare matrimoni e accendere gelosie.

La confusione regnerà sovrana nelle puntate di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre. Ci sarà del metodo però dietro il caos degli eventi. A fungere da grande cerimoniera, come spesso capita nelle trame della nuova soap turca di Mediaset, ci sarà Ender. La strana alleanza stretta con Yildiz per sabotare le nozze tra Zehra e Kemal comincerà a dare i suoi frutti.

Non sarà da meno Zeynep, pronta ad attivarsi per far impazzire di gelosia Alihan. Tensione a mille insomma negli episodi della dizi che in originale si intitola Yasak Elma, trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. Tutti gli episodi di Forbidden Fruit sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit, anticipazioni dal 27 al 31 ottobre: Ender e Yildiz unite per far saltare le nozze di Zehra

Nelle scorse puntate della dizi di Canale 5 Ender e Yildiz hanno unito le loro forze per mandare all’aria il matrimonio tra Zehra e Kemal. Tutto ha avuto inizio con lo scandalo scoppiato dopo la pubblicazione su tutti i giornali delle foto che immortalavano una Zehra alticcia per aver alzato troppo il gomito durante un evento.

Gli scatti rilanciati dalla stampa hanno fatto infuriare Halit, corso subito a rimproverare aspramente la figlia. Ender si è alleata con Ylidiz per sabotare il matrimonio e far lasciare Zehra e Kemal. Sempre in accordo con Ender, Yildiz ha coinvolto anche sua cugina Irem nel piano per far finire la storia tra i due giovani.

I prossimi appuntamenti con la soap vedranno Ender invitare Zehra a una festa organizzata dagli Aydin. Il gesto di apparente cordialità farà parte però di un piano ben congegnato. L’ex moglie di Halit farà leva sulla complicità di Yildiz per cercare di far credere a Zehra che tra İrem e Kemal è in corso una relazione clandestina.

Halit intanto verrà a sapere della scomparsa del suo vecchio amico Tuncer Karaduman. Nel frattempo la tensione con Ender crescerà quando arriverà la notizia che la donna ha chiesto l’affidamento di Erim.

Zeynep cerca di far ingelosire Alihan

Ferita dal comportamento di Alihan, Zeynep fingerà di avere una storia con Dündar per vendicarsi e farlo ingelosire. Ad aiutarla nel suo piano per suscitare la gelosia dell’imprenditore ci sarà ancora una volta sua sorella Yildiz, pronta a organizzare la loro partecipazione alla festa per aumentare la credibilità della messinscena.

Proprio durante la festa Alihan non potrà fare a meno di confidare ad Hakan la sua sofferenza nel vedere la sua amata accanto a un altro uomo. Sempre durante la festa, İrem infilerà di nascosto una lettera nella giacca di Kemal. La mossa non sfuggirà allo sguardo sospettoso di Zehra che comincerà a pensare che Kemal la stia tradendo quando scoprirà che la lettera è sparita.

Dündar dedicherà una canzone a Zeynep facendo infuriare Alihan. L’uomo, incapace di celare i propri sentimenti, lascerà la festa insieme a Ender che dal canto suo non smetterà di manipolare Zehra, venuta a confidarsi da lei, insinuando il sospetto che İrem, malgrado il fidanzamento con Hakan, voglia avvicinarsi a Kemal spinta dall’interesse. A quel punto Zehra deciderà di pedinare il marito per cercare di smascherare la presunta tresca.