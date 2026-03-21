Canzonissima, Milly Carlucci dichiara guerra a Maria de Filippi: l’asso nella manica svelato solo ora

C’è un momento preciso, ogni stagione televisiva, in cui la sfida non è più tra programmi, ma tra visioni. Da una parte la macchina perfetta dei talent consolidati, dall’altra il tentativo – spesso ambizioso, a volte rischioso – di reinventare il grande varietà italiano.

È in questo spazio che si inserisce il ritorno di Canzonissima, uno dei marchi storici della Rai, riportato in vita con un’operazione che ha tutto il sapore di una scommessa. E anche di una sfida diretta, nemmeno troppo velata, a un gigante come Amici.

Canzonissima 2026: il ritorno più ambizioso della Rai

Il progetto è chiaro fin dall’inizio: fare le cose in grande. Milly Carlucci, volto ormai sinonimo di show di qualità e produzioni imponenti, ha avuto carta bianca per costruire un format capace di reggere il confronto con la concorrenza più forte della televisione italiana.

E i numeri, almeno sulla carta, parlano chiaro. Un cast ricco, una giuria ampia, nomi noti al grande pubblico e una struttura pensata per coinvolgere spettatori e protagonisti in modo diretto. Non è nostalgia. È strategia.

Giuria stellare e colpi di scena: dentro il piano Carlucci

A pochi giorni dal debutto, il vero colpo di scena è arrivato sulla giuria. Accanto a nomi già annunciati come Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Simona Izzo e Riccardo Rossi, si aggiungono Caterina Balivo e Giacomo Maiolini.

Due ingressi che cambiano l’equilibrio. Da un lato una conduttrice capace di parlare a un pubblico trasversale, dall’altro un profilo legato all’industria musicale, con un peso specifico ben preciso.

Il risultato è una squadra di sette giurati – i “magnifici 7” – che rappresentano sensibilità diverse, linguaggi differenti, visioni complementari. Una scelta che punta a rendere il giudizio meno prevedibile e più televisivamente interessante.

Il cast dei Big: tra nostalgia e contemporaneità

Se la giuria è il motore del racconto, i protagonisti sono i quattordici artisti scelti per questa edizione. Un mix calibrato tra nomi storici e voci più contemporanee.

Da Arisa a Malika Ayane, da Irene Grandi a Enrico Ruggeri, passando per Leo Gassmann, Michele Bravi e Fabrizio Moro. Senza dimenticare presenze iconiche come Fausto Leali o Riccardo Cocciante, anche se non mancano già le prime smentite e i piccoli “gialli” che alimentano il buzz mediatico.

Non è una gara tradizionale. Qui non si sfidano i cantanti, ma le canzoni. Una scelta che cambia completamente la prospettiva e sposta l’attenzione sul repertorio, più che sulla performance pura.

Il vero obiettivo: sfidare Amici senza dirlo troppo

Dietro l’operazione Canzonissima c’è una verità che nessuno nasconde davvero: competere con Amici 25. Un’impresa complessa, considerando la forza consolidata del talent di Maria De Filippi, capace di dominare la prima serata da anni.

La Rai, però, gioca un’altra partita. Non punta a replicare il modello, ma a proporre un’alternativa. Più classica, più elegante, ma non per questo meno ambiziosa.

Il coinvolgimento del pubblico tramite i social, unito al voto della giuria e degli stessi artisti, crea un sistema ibrido che prova a unire tradizione e modernità.

Resta una domanda, inevitabile: basterà?

Il rischio, quando si lavora su format storici, è quello di restare intrappolati tra nostalgia e innovazione. Troppo vecchio per i giovani, troppo nuovo per chi cercava il passato.

Milly Carlucci, però, conosce bene questo equilibrio. E sa che, in televisione, la differenza non la fanno solo i nomi, ma il ritmo, il racconto, la capacità di sorprendere.