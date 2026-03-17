Canzonissima, colpo di scena di Milly Carlucci: arriva il nuovo giudice (famosissimo) a sorpresa

C’è un titolo che, più di molti altri, racconta un pezzo della storia della televisione italiana. Canzonissima non è soltanto un varietà musicale: è un simbolo di un’epoca in cui la tv del sabato sera riusciva a riunire davanti allo schermo intere famiglie, trasformando la musica popolare in uno spettacolo collettivo.

Oggi quel nome torna a risuonare su Rai 1 con un progetto completamente rinnovato, pensato per dialogare con il pubblico contemporaneo senza perdere il fascino della tradizione. Il nuovo Canzonissima, affidato alla conduzione di Milly Carlucci, punta a riportare al centro la grande canzone italiana, intrecciando memoria e attualità.

Il format recupera l’anima originale del programma — artisti che reinterpretano brani entrati nella storia — ma lo fa con un linguaggio televisivo più moderno, costruito su performance dal vivo, racconti personali e un sistema di voto capace di coinvolgere pubblico e giuria. Un viaggio nella memoria musicale del Paese che partirà sabato 21 marzo 2026 su Rai 1.

L’invito in diretta che cambia tutto

A sorprendere il pubblico, però, è stato soprattutto un momento televisivo nato quasi per caso. Durante una puntata di “Da noi… a ruota libera”, il programma domenicale condotto da Francesca Fialdini, Milly Carlucci è intervenuta in collegamento per raccontare i primi dettagli del progetto.

Poi la svolta inattesa.

Nel mezzo della conversazione, la conduttrice di Ballando con le stelle ha rivolto un invito diretto alla padrona di casa: entrare a far parte della giuria del nuovo Canzonissima. Una proposta arrivata in diretta, senza anticipazioni né copioni.

La risposta della giornalista toscana è stata immediata. “Ma certo!” ha detto sorridendo, accettando con entusiasmo tra gli applausi del pubblico in studio. Un siparietto spontaneo, breve ma efficace, che ha ufficializzato la presenza della Fialdini nello show e ha mostrato quella complicità televisiva che negli ultimi mesi si è consolidata tra le due conduttrici.

Dal palco di Ballando alla giuria musicale

Per Francesca Fialdini non si tratta di un debutto assoluto accanto a Milly Carlucci. Qualche mese fa la giornalista aveva partecipato come concorrente a Ballando con le stelle, esperienza che l’aveva vista conquistare il favore del pubblico fino a raggiungere le posizioni più alte della classifica.

Quella partecipazione aveva messo in luce un lato diverso della conduttrice, più spontaneo e giocoso, lontano dall’immagine rigorosa del talk domenicale.

Ora il rapporto professionale tra le due si evolve ancora. In Canzonissima, Fialdini non sarà più protagonista in pista ma entrerà nel cuore del programma con un ruolo chiave: giudicare e commentare le performance degli artisti in gara.

I “magnifici sette” che sceglieranno la canzone simbolo

Il nuovo Canzonissima sarà costruito anche attorno a una giuria composta da sette personalità dello spettacolo, chiamate a valutare le esibizioni musicali e a decretare, puntata dopo puntata, la canzone simbolo della serata.

Un meccanismo che richiama l’anima storica del programma, ma con una novità narrativa: ogni brano vincitore entrerà idealmente in una “capsula del tempo musicale”, una sorta di archivio simbolico dedicato alle canzoni che hanno segnato la cultura popolare italiana.

Accanto a Francesca Fialdini sono già stati annunciati altri volti noti della televisione e della musica: Pierluigi Pardo, Claudio Cecchetto, Riccardo Rossi, Simona Izzo. Gli ultimi due membri della giuria, che completeranno il gruppo dei cosiddetti “magnifici sette”, saranno rivelati nelle prossime settimane.