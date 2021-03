Canzone segreta e gli ospiti della terza puntata

In attesa di scontrarsi con il nuovo varietà di Canale 5 Felicissima sera condotto dalla sopravvalutatissima coppia comica formata da Pio D’Antini e Amedeo Grieco, in onda per tre puntate da venerdì 16 aprile 2021, Canzone segreta, il nuovo varietà condotto da Serena Rossi, a cui è stata concessa una puntata in più, torna in onda su Rai1 con la sua terza emissione.

L’appuntamento è previsto per la serata di venerdì 26 marzo 2021 subito dopo la consueta emissione del gioco a premi condotto da Amadeus dal titolo Soliti ignoti il ritorno. Anche venerdì sera è prevista una parata di stelle negli studi romani della Rai, pronte ad accomodarsi nella fatidica poltroncina bianca, in attesa di essere sorpresi partendo da una canzone, appunto la famosa Canzone segreta che da il titolo alla trasmissione e che serve da scintilla per provocare la reazione dell’ospite di turno.

Vediamo dunque chi sono i sei protagonisti della puntata numero tre della Canzone segreta. Partiamo da uno degli attori più amati del nostro paese ovvero Raoul Bova, di cui si è parlato ultimamente come protagonista di una fiction che dovrebbe andare in onda da aprile su Canale 5 dal titolo Buongiorno mammà. Fra i “sorpresati” della terza emissione della Canzone segreta anche uno dei volti femminili di Rai1, Francesca Fialdini, che conduce tutte le domeniche pomeriggio il programma di varietà Da noi a ruota libera che ha il delicato compito di trainare il pubblico della prima rete Rai alle porte dell’importantissimo appuntamento con il preserale dell’Eredità condotto dall’ottimo Flavio Insinna.

Il terzo personaggio a cui il team della Canzone segreta confezionerà una sorpresa proviene anch’esso dal mondo del cinema, si tratta della bella e brava attrice Claudia Gerini, che proprio in questi giorni è fra i giurati della XVI edizione di Cortinametraggio. Per il quarto ospite della terza puntata della Canzone segreta torniamo ad uno dei volti più noti della Rai, parliamo di Paola Perego che conduce tutti i sabati pomeriggio sulla Rete 2 il programma di varietà Il Filo rosso, che dopo lo stop di sabato scorso per lasciare spazio alla telecronaca diretta della Milano-Sanremo di ciclismo, tornerà in onda sabato 27 marzo sempre alle 14 su Rai2 con tante nuove storie accompagnate da tante nuove emozioni.

In studio poi per raccogliere una sorpresa un’icona della tv e non solo della tv, Amanda Lear. Chiude poi il sestetto di protagonisti della terza puntata della Canzone segreta un’ospite a sorpresa. Appuntamento dunque per la terza emissione della Canzone segreta per venerdì 26 marzo a partire dalle ore 21:35 con Serena Rossi dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.