Accendendo la televisione non vedete i canali Rai e Mediaset sul digitale terrestre? Un motivo c’è ed è l’effetto del cosiddetto ‘switch off’ (spegnimento) che a partire da oggi, 21 dicembre 2022, coinvolgerà tutta Italia. Tecnicamente si tratta dello spegnimento della codifica MPEG-2 per il passaggio definitivo al MPEG-4 in tutti i canali.

Cosa vuol dire questo? Da oggi le emittenti Rai, così come le reti Mediaset saranno visibili esclusivamente con il formato MPEG-4. Fino ad oggi infatti queste reti reggevano anche sulle versioni in SD. Rai 1, Rai 2 e Rai 3 rispettivamente ai canali 101, 102 e 3 del digitale terrestre mentre Rete 4, Canale 5 e Italia 1 ai numeri 104, 105 e 106 del telecomando. A queste vanno aggiunte le reti tematiche del gruppo Mediaset e cioè 20, Twentyseven, Focus, Iris, La5, Top Crime, Cine34, Mediaset Extra, Italia 2 e le visual radio di Radio 105 ed R101.

Se questi canali non sono più visibili è perché il vostro televisore o il digitale terrestre collegato non supporta i canali HD e non è idoneo alla ricezione del segnale di trasmissione in MPEG-4.

Quali sono i canali attualmente in MPEG-2 che saranno chiusi?

I canali non più visibili saranno:

Rai 1 SD (ch. 501)

Rai 2 SD (ch. 502)

Rai 3 SD provvisorio (ch. 503)

Rete 4 provvisorio (104 e 504)

Canale 5 provvisorio (105 e 505)

Italia 1 provvisorio (106 e 506)

La7 provvisorio (507 e 107)

Iris provvisorio (522)

20 Mediaset (12o e 520)

Top Crime provvisorio (539)

Mediaset Extra provvisorio (556)

27 Twentyseven provvisorio (527)

La 5 provvisorio (530)

Focus provvisorio (535)

Cine34 provvisorio (534)

Cosa fare per sapere se la tv è compatibile con il nuovo digitale terrestre

Per capire se il televisore o il decoder digitale terrestre è compatibile con la nuova tecnologia DVB-T2, basta semplicemente sintonizzarsi sul canale 200 nominato Test HEVC Main10. Se il canale è visibile non dovete fare assolutamente niente poiché il l’apparecchio è già aggiornato al nuovo standard di trasmissione tv, al contrario, sarà necessario acquistare una nuova TV o un nuovo decoder in grado di ricevere canali in alta definizione e il segnale MPEG-4.

E’ comunque consigliabile una risintonizzazione dei canali in modo che l’apparecchio esegua una nuova scansione di tutte le reti ed avere la possibilità di ricevere nuovi canali. In più è possibile verificare lo stato di efficienza del vostro impianto d’antenna.

Nuovo digitale terrestre, ulteriori informazioni

Inoltre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha messo a disposizione delle linee telefoniche per informazioni di servizio e aiuto. Si può contattare il call center allo 06 87 800 262 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, oppure via Whatsapp, scrivendo al 340 1206348.